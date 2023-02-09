На Харьковщине под обстрелами за сутки было более 20 населенных пунктов

Генштаб ВСУ сообщил о ситуации на фронте и преступлениях вражеской армии на Харьковщине в сводке на 6:00 9 февраля.

«На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок не обнаружено, — отметили в Генштабе. — Обстрелам подверглись районы более 40 населенных пунктов, в частности, Уды, Красная Заря, Красное, Липкое, Старица, Волчанск, Варваровка, Верхняя Писаревка, Амбарное, Фиголовка, Красное Первое, Новомлынск, Двуречная и Западное в Харьковской области. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения, а также повреждено большое количество гражданских жилых домов».

Также обстрелы продолжались на Купянском и Лиманском направлениях, тут враг терроризировал районы более чем 25 населенных пунктов.

«Среди них – Купянск, Синьковка, Кучеровка, Песчаное, Куриловка, Кисловка, Табаевка и Берестовое Харьковской области», — отметили в ГШ.

В целом по территории Украины за сутки российская армия нанесла 3 ракетных и 45 авиационных ударов, в результате чего погибли трое гражданских, еще трое — в тяжелом состоянии. Также враг совершил 67 обстрелов из РСЗО.