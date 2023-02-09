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На Харківщині під обстрілами за добу було понад 20 населених пунктів

Події 07:26   09.02.2023
Оксана Горун
На Харківщині під обстрілами за добу було понад 20 населених пунктів

Генштаб ЗСУ повідомив про ситуацію на фронті та злочини ворожої армії на Харківщині у зведенні на 6:00 9 лютого.

“На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямах ознак формування наступальних угруповань не виявлено, – зазначили в Генштабі. – Обстрілів зазнали райони понад 40 населених пунктів, зокрема, Уди, Червона Зоря, Красне, Липці, Стариця, Вовчанськ, Варварівка, Верхня Писарівка, Амбарне, Фиголівка, Красне Перше, Новомлинськ,  Дворічна і Западне на Харківщині. Є загиблі та пораненні серед цивільного населення, а також пошкоджено велику кількість цивільних житлових будинків”.

Також обстріли тривали на Куп’янському та Лиманському напрямках, тут ворог тероризував райони більш ніж 25 населених пунктів.

Серед них – Куп’янськ, Синьківка, Кучерівка, Піщане, Курилівка, Кислівка, Табаївка і Берестове Харківської області“, – зазначили у ГШ.

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Загалом територією України за добу російська армія завдала 3 ракетних та 45 авіаційних ударів, внаслідок чого загинули троє цивільних, ще троє – у тяжкому стані. Також ворог здійснив 67 обстрілів із РСЗВ.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Лютого 2023 в 07:26;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ повідомив про ситуацію на фронті та злочини ворожої армії на Харківщині у зведенні на 6:00 9 лютого".