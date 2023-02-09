На Харківщині під обстрілами за добу було понад 20 населених пунктів
Генштаб ЗСУ повідомив про ситуацію на фронті та злочини ворожої армії на Харківщині у зведенні на 6:00 9 лютого.
“На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямах ознак формування наступальних угруповань не виявлено, – зазначили в Генштабі. – Обстрілів зазнали райони понад 40 населених пунктів, зокрема, Уди, Червона Зоря, Красне, Липці, Стариця, Вовчанськ, Варварівка, Верхня Писарівка, Амбарне, Фиголівка, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна і Западне на Харківщині. Є загиблі та пораненні серед цивільного населення, а також пошкоджено велику кількість цивільних житлових будинків”.
Також обстріли тривали на Куп’янському та Лиманському напрямках, тут ворог тероризував райони більш ніж 25 населених пунктів.
“Серед них – Куп’янськ, Синьківка, Кучерівка, Піщане, Курилівка, Кислівка, Табаївка і Берестове Харківської області“, – зазначили у ГШ.
Читайте також: Двоє людей загинули у Куп’янському районі внаслідок артобстрілу — Синєгубов
Загалом територією України за добу російська армія завдала 3 ракетних та 45 авіаційних ударів, внаслідок чого загинули троє цивільних, ще троє – у тяжкому стані. Також ворог здійснив 67 обстрілів із РСЗВ.
Новини за темою:
Ви читали новину: «На Харківщині під обстрілами за добу було понад 20 населених пунктів»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 9 Лютого 2023 в 07:26;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ повідомив про ситуацію на фронті та злочини ворожої армії на Харківщині у зведенні на 6:00 9 лютого".