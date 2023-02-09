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РФ продолжает сосредотачивать усилия на наступлении на Купянском направлении

Происшествия 19:04   09.02.2023
Елена Нагорная
РФ продолжает сосредотачивать усилия на наступлении на Купянском направлении

В сводке по состоянию на 18:00 Генштаб ВСУ назвал восемь населенных пунктов Харьковской области, по районам которых российские военные наносили удары в течение суток.

Так, на Слобожанском направлении ситуация без изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Уды, Ветеринарное, Казачья Лопань, Малые Проходы, Старица и Двуречная.

На Купянском направлении враг обстрелял Купянск и Песчаное.

«Противник, пытаясь взять под полный контроль территорию Донецкой и Луганской области, продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях», — рассказали в Генштабе.

Традиционно в ведомстве отметили, что угроза российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины остается высокой.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 февраля 2023 в 19:04;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В сводке по состоянию на 18:00 Генштаб ВСУ назвал восемь населенных пунктов Харьковской области, по районам которых российские военные наносили удары в течение суток.".