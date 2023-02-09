РФ продолжает сосредотачивать усилия на наступлении на Купянском направлении

В сводке по состоянию на 18:00 Генштаб ВСУ назвал восемь населенных пунктов Харьковской области, по районам которых российские военные наносили удары в течение суток.

Так, на Слобожанском направлении ситуация без изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Уды, Ветеринарное, Казачья Лопань, Малые Проходы, Старица и Двуречная.

На Купянском направлении враг обстрелял Купянск и Песчаное.

«Противник, пытаясь взять под полный контроль территорию Донецкой и Луганской области, продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях», — рассказали в Генштабе.

Традиционно в ведомстве отметили, что угроза российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины остается высокой.