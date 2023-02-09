РФ продовжує зосереджувати зусилля на наступі на Куп’янському напрямку

У зведенні станом на 18:00 Генштаб ЗСУ назвав вісім населених пунктів Харківської області, по районах яких російські військові завдавали ударів протягом доби.

Так, на Слобожанському напрямку ситуація без змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Обстрілів зазнали райони населених пунктів Уди, Ветеринарне, Козача Лопань, Малі Проходи, Стариця та Дворічна.

На Куп’янському напрямку ворог обстріляв Куп’янськ та Піщане.

“Супротивник, намагаючись взяти під повний контроль територію Донецької та Луганської області, продовжує зосереджувати основні зусилля на ведені наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.”, – розповіли у Генштабі.

Традиційно у відомстві зазначили, що загроза російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України залишається високою.