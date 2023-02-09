Авіаудари по Харківщині: у Повітряних силах розповіли, чи є загострення

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат прокоментував виданню “Суспільне Харків” інформацію Генштабу та керівництва ХОВА щодо застосування бойової авіації армії РФ по Харківській області.

Інтенсивність роботи авіації залежить від завдання, удари окупанти завдають щодня на лінії бойового зіткнення, наголосив Юрій Ігнат.

“Штурмовики та вертольоти діють постійно, підтримуючи наземні війська. В залежності від інтенсивності наземних бойових дій, підтримка з авіації може зростати на лінії фронту”, – сказав він.

У роботі російської авіації поблизу лінії фронту немає нічого незвичного, додав речник Повітряних сил.

“Наша авіація щодня працює і їхня авіація також працює. Це ж не та авіація, яка завдає ракетних ударів здалеку чи кидає бомби. Лінія фронту на Куп’янщині близько, тому це щоденне явище, яке може потрапляти у зведення Генштабу”, – пояснив Ігнат.

Як повідомлялося, 8 лютого росіяни обстріляли з вертольотів села Гур’їв Козачок та Басове Золочівської громади. У Генштабі ЗСУ увечері 8 лютого розповіли про авіаудари поблизу Козачої Лопані та Олійникового. Вранці 9 лютого голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що ворог застосував бойову авіацію в районах Котлярівки та Табаївки.