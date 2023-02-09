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Авиаудары по Харьковщине: в Воздушных силах рассказали, есть ли обострение

Происшествия 18:45   09.02.2023
Елена Нагорная
Авиаудары по Харьковщине: в Воздушных силах рассказали, есть ли обострение

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал изданию «Суспільне Харків» информацию Генштаба и руководства ХОВА о применении боевой авиации армии РФ по Харьковской области.

Интенсивность работы авиации зависит от задачи, удары оккупанты наносят ежедневно на линии боевого соприкосновения, отметил Юрий Игнат.

«Штурмовики и вертолеты действуют постоянно, поддерживая наземные войска. В зависимости от интенсивности наземных боевых действий, поддержка с авиации может расти на линии фронта», — сказал он.

В работе российской авиации вблизи линии фронта нет ничего необычного, добавил спикер Воздушных сил.

«Наша авиация ежедневно работает, и их авиация также работает. Это же не та авиация, которая наносит ракетные удары издалека или бросает бомбы. Линия фронта на Купянщине близко, поэтому это ежедневное явление, которое может попадать в сводку Генштаба», — пояснил Игнат.

Как сообщалось, 8 февраля россияне обстреляли с вертолетов села Гурьев Казачок и Басово Золочевской громады. В Генштабе ВСУ вечером 8 февраля рассказали об авиаударах вблизи Казачьей Лопани и Олейниково. Утром 9 февраля глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что враг применил боевую авиацию в районах Котляровки и Табаевки.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 февраля 2023 в 18:45;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал изданию «Суспільне Харків» информацию Генштаба и руководства ХОВА о применении боевой авиации армии РФ по Харьковской области.".