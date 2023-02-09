В харьковском парке Горького устроили погром в туалете за 5,5 млн грн (видео)
Группа подростков 8 февраля устроила беспорядок в одном из туалетов в харьковском парке Горького.
Об этом МГ «Объектив» рассказал спикер парка Андрей Кравченко. Он уточнил, что речь идет о туалете с аквариумом.
Как видно на записи с камеры наблюдения и видео работников парка, подростки забежали в уборную, разбросали ершики, забросали все помещение туалетной бумагой, после чего — убежали.
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Напомним, что туалет с аквариумом и звуками пения птиц открыли в парке в 2019 году. По данным Харьковского антикоррупционного центра, его стоимость составила более 5,5 миллионов гривен. Спустя год туалет признали лучшим на всеукраинском конкурсе уборных.
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- • Дата публикации материала: 9 февраля 2023 в 23:28;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Группа подростков 8 февраля устроила беспорядок в одном из туалетов в харьковском парке Горького.".