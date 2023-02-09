У харківському парку Горького влаштували гармидер у туалеті за 5,5 млн (відео)
Група підлітків 8 лютого влаштувала безлад в одному з туалетів у харківському парку Горького.
Про це МГ “Об’єктив” розповів речник парку Андрій Кравченко. Він уточнив, що йдеться про туалет з акваріумом.
Як видно на записі з камери спостереження і відео працівників парку, підлітки забігли до вбиральні, розкидали йоржики, закидали все приміщення туалетним папером, після чого – втекли.
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Нагадаємо, що туалет з акваріумом та звуками пташиного співу відкрили у парку у 2019 році. За даними Харківського антикорупційного центру, його вартість склала понад 5,5 мільйонів гривень. За рік туалет визнали найкращим на всеукраїнському конкурсі вбиралень.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Лютого 2023 в 23:28;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Група підлітків 8 лютого влаштувала безлад в одному з туалетів у харківському парку Горького.".