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У харківському парку Горького влаштували гармидер у туалеті за 5,5 млн (відео)

Суспільство 23:28   09.02.2023
Олена Нагорна
У харківському парку Горького влаштували гармидер у туалеті за 5,5 млн (відео)

Група підлітків 8 лютого влаштувала безлад в одному з туалетів у харківському парку Горького.

Про це МГ “Об’єктив” розповів речник парку Андрій Кравченко. Він уточнив, що йдеться про туалет з акваріумом.

Як видно на записі з камери спостереження і відео працівників парку, підлітки забігли до вбиральні, розкидали йоржики, закидали все приміщення туалетним папером, після чого – втекли.

 

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Нагадаємо, що туалет з акваріумом та звуками пташиного співу відкрили у парку у 2019 році. За даними Харківського антикорупційного центру, його вартість склала понад 5,5 мільйонів гривень. За рік туалет визнали найкращим на всеукраїнському конкурсі вбиралень.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Лютого 2023 в 23:28;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Група підлітків 8 лютого влаштувала безлад в одному з туалетів у харківському парку Горького.".