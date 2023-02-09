У харківському парку Горького влаштували гармидер у туалеті за 5,5 млн (відео)

Група підлітків 8 лютого влаштувала безлад в одному з туалетів у харківському парку Горького.

Про це МГ “Об’єктив” розповів речник парку Андрій Кравченко. Він уточнив, що йдеться про туалет з акваріумом.

Як видно на записі з камери спостереження і відео працівників парку, підлітки забігли до вбиральні, розкидали йоржики, закидали все приміщення туалетним папером, після чого – втекли.

Нагадаємо, що туалет з акваріумом та звуками пташиного співу відкрили у парку у 2019 році. За даними Харківського антикорупційного центру, його вартість склала понад 5,5 мільйонів гривень. За рік туалет визнали найкращим на всеукраїнському конкурсі вбиралень.