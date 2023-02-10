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12 лет дали полицейскому, который на Харьковщине работал на оккупантов

Общество 14:44   10.02.2023
Оксана Якушко
12 лет дали полицейскому, который на Харьковщине работал на оккупантов

12 лет лишения свободы — такое наказание получил мужчина, работавший «полицейским» при оккупантах в Изюме, сообщила прокуратура Харьковской области.

Суд признал виновным 33-летнего жителя Изюма, добровольно занявшего должность в незаконном правоохранительном органе. Он получил наказание – 12 лет лишения свободы с запретом занимать любые должности в правоохранительных органах на 12 лет с конфискацией имущества.

Прокуроры доказали, что с июня 2022 во время оккупации Изюма 33-летний местный житель сотрудничал с российскими военными. Коллаборант вступил в должность так называемого «полицейского патрульно-постовой службы» в «Изюмском районном управлении полиции», созданном оккупантами.

Осужденный охранял административное здание псевдоправоохранительного органа с 17 часов до 9 часов по графику сутки через два.

Правоохранители задержали псевдополицейского в Изюме в конце сентября прошлого года в порядке ст. 208 УПК Украины.

Досудебное расследование проводили следователи СУ ГУНП в Харьковской области.

9 февраля 2023 года судья Киевского районного суда Харькова вынес обвинительный приговор в отношении мужчины.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 февраля 2023 в 14:44;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "12 лет лишения свободы — такое наказание получил мужчина, работавший «полицейским» при оккупантах в Изюме, сообщила прокуратура Харьковской области.".