12 лет дали полицейскому, который на Харьковщине работал на оккупантов

12 лет лишения свободы — такое наказание получил мужчина, работавший «полицейским» при оккупантах в Изюме, сообщила прокуратура Харьковской области.

Суд признал виновным 33-летнего жителя Изюма, добровольно занявшего должность в незаконном правоохранительном органе. Он получил наказание – 12 лет лишения свободы с запретом занимать любые должности в правоохранительных органах на 12 лет с конфискацией имущества.

Прокуроры доказали, что с июня 2022 во время оккупации Изюма 33-летний местный житель сотрудничал с российскими военными. Коллаборант вступил в должность так называемого «полицейского патрульно-постовой службы» в «Изюмском районном управлении полиции», созданном оккупантами.

Осужденный охранял административное здание псевдоправоохранительного органа с 17 часов до 9 часов по графику сутки через два.

Правоохранители задержали псевдополицейского в Изюме в конце сентября прошлого года в порядке ст. 208 УПК Украины.

Досудебное расследование проводили следователи СУ ГУНП в Харьковской области.

9 февраля 2023 года судья Киевского районного суда Харькова вынес обвинительный приговор в отношении мужчины.