12 лет дали полицейскому, который на Харьковщине работал на оккупантов
12 лет лишения свободы — такое наказание получил мужчина, работавший «полицейским» при оккупантах в Изюме, сообщила прокуратура Харьковской области.
Суд признал виновным 33-летнего жителя Изюма, добровольно занявшего должность в незаконном правоохранительном органе. Он получил наказание – 12 лет лишения свободы с запретом занимать любые должности в правоохранительных органах на 12 лет с конфискацией имущества.
Прокуроры доказали, что с июня 2022 во время оккупации Изюма 33-летний местный житель сотрудничал с российскими военными. Коллаборант вступил в должность так называемого «полицейского патрульно-постовой службы» в «Изюмском районном управлении полиции», созданном оккупантами.
Осужденный охранял административное здание псевдоправоохранительного органа с 17 часов до 9 часов по графику сутки через два.
Правоохранители задержали псевдополицейского в Изюме в конце сентября прошлого года в порядке ст. 208 УПК Украины.
Досудебное расследование проводили следователи СУ ГУНП в Харьковской области.
9 февраля 2023 года судья Киевского районного суда Харькова вынес обвинительный приговор в отношении мужчины.
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- • Дата публикации материала: 10 февраля 2023 в 14:44;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "12 лет лишения свободы — такое наказание получил мужчина, работавший «полицейским» при оккупантах в Изюме, сообщила прокуратура Харьковской области.".