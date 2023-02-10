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12 років дали поліцейському, який на Харківщині працював на окупантів

Суспільство 14:44   10.02.2023
Оксана Якушко
12 років дали поліцейському, який на Харківщині працював на окупантів

12 років позбавлення волі — таке покарання отримав чоловік, який працював «поліцейським» за окупантів в Ізюмі, повідомила прокуратура Харківської області.

Суд визнав винним 33-річного мешканця Ізюма, який добровільно зайняв посаду в незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території. Він отримав покарання – 12 років позбавлення волі з забороною обіймати будь-які посади в правоохоронних органах на 12 років, з конфіскацією майна.

Прокурори довели, що з червня 2022 року під час окупації Ізюма 33-річний місцевий мешканець співпрацював з російськими військовими. Колаборант обійняв посаду так званого «поліцейського патрульно-постової служби» в «Ізюмському районному управлінні поліції», створеному окупантами.

Засуджений охороняв адміністративну будівлю псевдоправоохоронного органу з 17 години до 9 години за графіком доба через дві.

Правоохоронці затримали псевдополіціянта в Ізюмі наприкінці вересня минулого року в порядку ст. 208 КПК України.

Досудове розслідування проводили слідчі СУ ГУНП в Харківській області.

9 лютого 2023 року суддя Київського районного суду м. Харкова виніс обвинувальний вирок стосовно чоловіка. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 10 Лютого 2023 в 14:44;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "12 років позбавлення волі — таке покарання отримав чоловік, який працював «поліцейським» за окупантів в Ізюмі, повідомила прокуратура Харківської області.".