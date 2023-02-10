12 років дали поліцейському, який на Харківщині працював на окупантів
12 років позбавлення волі — таке покарання отримав чоловік, який працював «поліцейським» за окупантів в Ізюмі, повідомила прокуратура Харківської області.
Суд визнав винним 33-річного мешканця Ізюма, який добровільно зайняв посаду в незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території. Він отримав покарання – 12 років позбавлення волі з забороною обіймати будь-які посади в правоохоронних органах на 12 років, з конфіскацією майна.
Прокурори довели, що з червня 2022 року під час окупації Ізюма 33-річний місцевий мешканець співпрацював з російськими військовими. Колаборант обійняв посаду так званого «поліцейського патрульно-постової служби» в «Ізюмському районному управлінні поліції», створеному окупантами.
Засуджений охороняв адміністративну будівлю псевдоправоохоронного органу з 17 години до 9 години за графіком доба через дві.
Правоохоронці затримали псевдополіціянта в Ізюмі наприкінці вересня минулого року в порядку ст. 208 КПК України.
Досудове розслідування проводили слідчі СУ ГУНП в Харківській області.
9 лютого 2023 року суддя Київського районного суду м. Харкова виніс обвинувальний вирок стосовно чоловіка. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.
Читайте також: Примушували вчити дітей за програмами рф: затримано двох педагогів із Куп’янська
Новини за темою:
Ви читали новину: «12 років дали поліцейському, який на Харківщині працював на окупантів»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 10 Лютого 2023 в 14:44;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "12 років позбавлення волі — таке покарання отримав чоловік, який працював «поліцейським» за окупантів в Ізюмі, повідомила прокуратура Харківської області.".