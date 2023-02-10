Галущенко: Самая сложная ситуация на Запорожье, Харьковщине и Хмельниччине
Сегодня, 10 февраля, состоялась очередная массированная ракетная и дроновая атака на объекты энергетики, есть попадания, сообщил министр энергетики Герман Галущенко на своей странице в Facebook.
«Есть попадания в объекты тепловой и гидрогенерации, а также высоковольтной инфраструктуры в шести областях. Внедрены аварийные отключения во многих регионах. Самая сложная ситуация в Запорожской, Харьковской и Хмельницкой областях», – отметил министр.
В то же время он подчеркнул, что благодаря успешной работе ПВО и заблаговременным техническим мероприятиям удалось сохранить целостность энергосистемы Украины. Энергетики работают нон-стоп над возобновлением энергоснабжения.
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- • Дата публикации материала: 10 февраля 2023 в 13:17;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня, 10 февраля, состоялась очередная массированная ракетная и дроновая атака на объекты энергетики, есть попадания в энергообъекты, сообщил министр энергетики Герман Галущенко на своей странице в Facebook.".