Галущенко: Самая сложная ситуация на Запорожье, Харьковщине и Хмельниччине

Сегодня, 10 февраля, состоялась очередная массированная ракетная и дроновая атака на объекты энергетики, есть попадания, сообщил министр энергетики Герман Галущенко на своей странице в Facebook.

«Есть попадания в объекты тепловой и гидрогенерации, а также высоковольтной инфраструктуры в шести областях. Внедрены аварийные отключения во многих регионах. Самая сложная ситуация в Запорожской, Харьковской и Хмельницкой областях», – отметил министр.



В то же время он подчеркнул, что благодаря успешной работе ПВО и заблаговременным техническим мероприятиям удалось сохранить целостность энергосистемы Украины. Энергетики работают нон-стоп над возобновлением энергоснабжения.

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