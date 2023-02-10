Харьковоблэнерго опубликовало график отключений света в Харькове

В АО «Харьковоблэнерго», несмотря на нынешнюю аварийную ситуацию в Харькове и области после ракетных обстрелов, составило график плановых почасовых отключений на следующую неделю.

График традиционно состоит из 12 очередей. Они отключаются следующим образом.

1-я — с 13:00 до 16:00

2-я — с 14:00 до 17:00

3-я — с 15:00 до 18:00

4-я — с 17:00 до 20:00

5-я — с 18:00 до 21:00

6-я — с 19:00 до 21:00

7-я — с 7:00 до 10:00

8-я — с 8:00 до 11:00

9-я — с 9:00 до 12:00

10-я — с 10:00 до 13:00

11-я — с 11:00 до 14:00

12-я — с 12:00 до 15:00

С графиком отключений можно ознакомиться здесь.