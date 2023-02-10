Харьковоблэнерго опубликовало график отключений света в Харькове
В АО «Харьковоблэнерго», несмотря на нынешнюю аварийную ситуацию в Харькове и области после ракетных обстрелов, составило график плановых почасовых отключений на следующую неделю.
График традиционно состоит из 12 очередей. Они отключаются следующим образом.
1-я — с 13:00 до 16:00
2-я — с 14:00 до 17:00
3-я — с 15:00 до 18:00
4-я — с 17:00 до 20:00
5-я — с 18:00 до 21:00
6-я — с 19:00 до 21:00
7-я — с 7:00 до 10:00
8-я — с 8:00 до 11:00
9-я — с 9:00 до 12:00
10-я — с 10:00 до 13:00
11-я — с 11:00 до 14:00
12-я — с 12:00 до 15:00
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С графиком отключений можно ознакомиться здесь.
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- • Дата публикации материала: 10 февраля 2023 в 11:55;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В АО «Харьковоблэнерго», несмотря на нынешнюю аварийную ситуацию в Харькове и области после ракетных обстрелов, составило график плановых почасовых отключений на следующую неделю".