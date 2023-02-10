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Харківобленерго опублікувало графік відключень світла в Харкові

Суспільство 11:55   10.02.2023
Оксана Горун
Харківобленерго опублікувало графік відключень світла в Харкові

В АТ “Харківобленерго” , незважаючи на нинішню аварійну ситуацію в Харкові та області після ракетного обстрілу, склало графік планових погодинних відключень на наступний тиждень.

Графік зазвичай складається з 12 черг. Вони відключаються в такий спосіб:

1-а – з 13:00 до 16:00

2-а – з 14:00 до 17:00

3-тя – з 15:00 до 18:00

4-а – з 17:00 до 20:00

5-а – з 18:00 до 21:00

6-а – з 19:00 до 21:00

7-а – з 7:00 до 10:00

8-а – з 8:00 до 11:00

9-а – з 9:00 до 12:00

10-та – з 10:00 до 13:00

11-а – з 11:00 до 14:00

12-а – з 12:00 до 15:00

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З графіком відключень можна ознайомитись тут.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 10 Лютого 2023 в 11:55;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "В АТ “Харківобленерго” , незважаючи на нинішню аварійну ситуацію в Харкові та області після ракетного обстрілу, склало графік планових погодинних відключень на наступний тиждень".