Харківобленерго опублікувало графік відключень світла в Харкові

В АТ “Харківобленерго” , незважаючи на нинішню аварійну ситуацію в Харкові та області після ракетного обстрілу, склало графік планових погодинних відключень на наступний тиждень.

Графік зазвичай складається з 12 черг. Вони відключаються в такий спосіб:

1-а – з 13:00 до 16:00

2-а – з 14:00 до 17:00

3-тя – з 15:00 до 18:00

4-а – з 17:00 до 20:00

5-а – з 18:00 до 21:00

6-а – з 19:00 до 21:00

7-а – з 7:00 до 10:00

8-а – з 8:00 до 11:00

9-а – з 9:00 до 12:00

10-та – з 10:00 до 13:00

11-а – з 11:00 до 14:00

12-а – з 12:00 до 15:00

З графіком відключень можна ознайомитись тут.