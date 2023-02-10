Харківобленерго опублікувало графік відключень світла в Харкові
В АТ “Харківобленерго” , незважаючи на нинішню аварійну ситуацію в Харкові та області після ракетного обстрілу, склало графік планових погодинних відключень на наступний тиждень.
Графік зазвичай складається з 12 черг. Вони відключаються в такий спосіб:
1-а – з 13:00 до 16:00
2-а – з 14:00 до 17:00
3-тя – з 15:00 до 18:00
4-а – з 17:00 до 20:00
5-а – з 18:00 до 21:00
6-а – з 19:00 до 21:00
7-а – з 7:00 до 10:00
8-а – з 8:00 до 11:00
9-а – з 9:00 до 12:00
10-та – з 10:00 до 13:00
11-а – з 11:00 до 14:00
12-а – з 12:00 до 15:00
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З графіком відключень можна ознайомитись тут.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Лютого 2023 в 11:55;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "В АТ “Харківобленерго” , незважаючи на нинішню аварійну ситуацію в Харкові та області після ракетного обстрілу, склало графік планових погодинних відключень на наступний тиждень".