Галущенко: Найскладніша ситуація на Запоріжжі, Харківщині в Хмельниччині
Сьогодні, 10 лютого, відбулася чергова масована ракетна та дронова атака на об’єкти енергетики, є влучання, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко на своїй сторінці у Facebook.
«Є влучання в об‘єкти теплової та гідрогенерації, а також високовольтної інфраструктури в шістьох областях. Запроваджені аварійні відключення в багатьох регіонах. Найскладніша ситуація у Запорізькій, Харківській та Хмельницькій областях», – розповів міністр.
Водночас він зазначив, що завдяки успішній роботі ППО та завчасним технічним заходам вдалось зберегти цілісність енергосистеми України. Енергетики працюють нон-стоп над відновленням енергопостачання.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Лютого 2023 в 13:17;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні, 10 лютого, відбулася чергова масована ракетна та дронова атака на об’єкти енергетики, є попадання, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко на своїй сторінці у Facebook.".