Галущенко: Найскладніша ситуація на Запоріжжі, Харківщині в Хмельниччині

Сьогодні, 10 лютого, відбулася чергова масована ракетна та дронова атака на об’єкти енергетики, є влучання, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко на своїй сторінці у Facebook.

«Є влучання в об‘єкти теплової та гідрогенерації, а також високовольтної інфраструктури в шістьох областях. Запроваджені аварійні відключення в багатьох регіонах. Найскладніша ситуація у Запорізькій, Харківській та Хмельницькій областях», – розповів міністр.

Водночас він зазначив, що завдяки успішній роботі ППО та завчасним технічним заходам вдалось зберегти цілісність енергосистеми України. Енергетики працюють нон-стоп над відновленням енергопостачання.