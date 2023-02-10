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Галущенко: Найскладніша ситуація на Запоріжжі, Харківщині в Хмельниччині

Суспільство 13:17   10.02.2023
Оксана Якушко
Галущенко: Найскладніша ситуація на Запоріжжі, Харківщині в Хмельниччині

Сьогодні, 10 лютого, відбулася чергова масована ракетна та дронова атака на об’єкти енергетики, є влучання, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко на своїй сторінці у Facebook.

«Є влучання в об‘єкти теплової та гідрогенерації, а також високовольтної інфраструктури в шістьох областях. Запроваджені аварійні відключення в багатьох регіонах. Найскладніша ситуація у Запорізькій, Харківській та Хмельницькій областях», – розповів міністр.

Водночас він зазначив, що завдяки успішній роботі ППО та завчасним технічним заходам вдалось зберегти цілісність енергосистеми України. Енергетики працюють нон-стоп над відновленням енергопостачання.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 10 Лютого 2023 в 13:17;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні, 10 лютого, відбулася чергова масована ракетна та дронова атака на об’єкти енергетики, є попадання, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко на своїй сторінці у Facebook.".