На Харьковщине двое мужчин с бензопилой нарубили деревьев на миллион гривен
Государство получило ущерб почти на миллион гривен из-за незаконной вырубки деревьев, сообщила Харьковская областная прокуратура.
Более 50 деревьев незаконно вырубили в лесополосе вблизи села Боровское Купянского района в конце прошлого года 22-летний и 51-летний мужчины с помощью бензопил.
«Черные лесорубы» нанесли государству ущерб на сумму почти 1 млн. гривен.
Купянская окружная прокуратура Харьковской области сообщила о подозрении 2 мужчинам по факту незаконной порубки деревьев в лесных насаждениях, совершенного по предварительному сговору группой лиц, повлекшей тяжкие последствия (ч. 4 ст. 246 УК Украины).
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- • Дата публикации материала: 10 февраля 2023 в 15:15;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Государство получило ущерб почти на миллион гривен из-за незаконной выработки деревьев, сообщила Харьковская областная прокуратура.".