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На Харьковщине двое мужчин с бензопилой нарубили деревьев на миллион гривен

Общество 15:15   10.02.2023
Оксана Якушко
На Харьковщине двое мужчин с бензопилой нарубили деревьев на миллион гривен

Государство получило ущерб почти на миллион гривен из-за незаконной вырубки деревьев, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Более 50 деревьев незаконно вырубили в лесополосе вблизи села Боровское Купянского района в конце прошлого года 22-летний и 51-летний мужчины с помощью бензопил.

«Черные лесорубы» нанесли государству ущерб на сумму почти 1 млн. гривен.


Купянская окружная прокуратура Харьковской области сообщила о подозрении 2 мужчинам по факту незаконной порубки деревьев в лесных насаждениях, совершенного по предварительному сговору группой лиц, повлекшей тяжкие последствия (ч. 4 ст. 246 УК Украины).

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 февраля 2023 в 15:15;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Государство получило ущерб почти на миллион гривен из-за незаконной выработки деревьев, сообщила Харьковская областная прокуратура.".