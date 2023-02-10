На Харьковщине двое мужчин с бензопилой нарубили деревьев на миллион гривен

Государство получило ущерб почти на миллион гривен из-за незаконной вырубки деревьев, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Более 50 деревьев незаконно вырубили в лесополосе вблизи села Боровское Купянского района в конце прошлого года 22-летний и 51-летний мужчины с помощью бензопил.



«Черные лесорубы» нанесли государству ущерб на сумму почти 1 млн. гривен.



Купянская окружная прокуратура Харьковской области сообщила о подозрении 2 мужчинам по факту незаконной порубки деревьев в лесных насаждениях, совершенного по предварительному сговору группой лиц, повлекшей тяжкие последствия (ч. 4 ст. 246 УК Украины).