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На Харківщині двоє чоловіків з бензопилою нарубали дерев на мільйон гривень

Суспільство 15:15   10.02.2023
Оксана Якушко
На Харківщині двоє чоловіків з бензопилою нарубали дерев на мільйон гривень

Держава зазнала збитків майже на мільйон гривень через незаконну вирубку дерев, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Понад 50 дерев незаконно вирубали у лісосмузі поблизу села Борівське Куп’янського району наприкінці минулого року 22-річний та 51-річний чоловіки за допомогою бензопил.

«Чорні лісоруби» спричинили державі шкоду на суму майже 1 млн гривень.

Куп’янська окружна прокуратура Харківської області повідомила про підозру 2 чоловікам за фактом незаконної порубки дерев у лісових насадженнях, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 246 КК України).

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 10 Лютого 2023 в 15:15;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Держава зазнала збитків майже на мільйон гривень через незаконну вирубку дерев, повідомила Харківська обласна прокуратура.".