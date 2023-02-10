На Харківщині двоє чоловіків з бензопилою нарубали дерев на мільйон гривень

Держава зазнала збитків майже на мільйон гривень через незаконну вирубку дерев, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Понад 50 дерев незаконно вирубали у лісосмузі поблизу села Борівське Куп’янського району наприкінці минулого року 22-річний та 51-річний чоловіки за допомогою бензопил.

«Чорні лісоруби» спричинили державі шкоду на суму майже 1 млн гривень.

Куп’янська окружна прокуратура Харківської області повідомила про підозру 2 чоловікам за фактом незаконної порубки дерев у лісових насадженнях, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 246 КК України).