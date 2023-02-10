Разбомбило 4 дома: с «горячей» Купянщины эвакуировали котов и собак (видео)

9 февраля волонтеры эвакуировали животных из города Купянск и Купянского района Харьковской области, которые подвергаются масштабным вражеским обстрелам.

Об этом сообщают в организации «Порятунок тварин. Харків».

«В ходе эвакуации экстренно добавилась одна заявка. Ночью к женщине прилетел снаряд на улицу, разбомбило четыре дома и их двор. Люди попросили эвакуировать 15 котов и 3 собак, о которых они заботятся», — рассказали волонтеры.

Всего из Купянска и района активисты эвакуировали 19 животных. Четыре собаки и кот вернутся к своим хозяевам, а остальные — нуждаются в приюте для адаптации от войны.

Видео: «Порятунок тварин. Харків»