Разбомбило 4 дома: с «горячей» Купянщины эвакуировали котов и собак (видео)
Фото: «Порятунок тварин. Харків»
9 февраля волонтеры эвакуировали животных из города Купянск и Купянского района Харьковской области, которые подвергаются масштабным вражеским обстрелам.
Об этом сообщают в организации «Порятунок тварин. Харків».
«В ходе эвакуации экстренно добавилась одна заявка. Ночью к женщине прилетел снаряд на улицу, разбомбило четыре дома и их двор. Люди попросили эвакуировать 15 котов и 3 собак, о которых они заботятся», — рассказали волонтеры.
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Всего из Купянска и района активисты эвакуировали 19 животных. Четыре собаки и кот вернутся к своим хозяевам, а остальные — нуждаются в приюте для адаптации от войны.
Видео: «Порятунок тварин. Харків»
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- • Дата публикации материала: 10 февраля 2023 в 22:05;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "9 февраля волонтеры эвакуировали животных из города Купянск и Купянского района Харьковской области, которые подвергаются масштабным вражеским обстрелам.".