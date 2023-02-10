Розбомбило 4 будинки: з “гарячої” Куп’янщини евакуювали котів і собак (відео)
Фото: “Порятунок тварин. Харків”
9 лютого волонтери евакуювали тварин із міста Куп’янськ та Куп’янського району Харківської області, які зазнають масштабних ворожих обстрілів.
Про це повідомляють в організації “Порятунок тварин. Харків”.
“У ході евакуації екстрено додалася одна заявка. Вночі до жінки прилетів снаряд на вулицю, розбомбило чотири будинки та їхній двір. Люди попросили евакуювати п’ятнадцять котів і трьох собак, про яких вони дбають”, – розповіли волонтери.
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Загалом із Куп’янська та району активісти евакуювали дев’ятнадцять тварин. Чотири собаки та кіт повернуться до своїх господарів, а решта – потребує прихистку для адаптації від війни.
Відео: “Порятунок тварин. Харків”
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Лютого 2023 в 22:05;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "9 лютого волонтери евакуювали тварин із міста Куп’янськ та Куп’янського району Харківської області, які зазнають масштабних ворожих обстрілів.".