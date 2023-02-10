Розбомбило 4 будинки: з “гарячої” Куп’янщини евакуювали котів і собак (відео)

9 лютого волонтери евакуювали тварин із міста Куп’янськ та Куп’янського району Харківської області, які зазнають масштабних ворожих обстрілів.

Про це повідомляють в організації “Порятунок тварин. Харків”.

“У ході евакуації екстрено додалася одна заявка. Вночі до жінки прилетів снаряд на вулицю, розбомбило чотири будинки та їхній двір. Люди попросили евакуювати п’ятнадцять котів і трьох собак, про яких вони дбають”, – розповіли волонтери.

Загалом із Куп’янська та району активісти евакуювали дев’ятнадцять тварин. Чотири собаки та кіт повернуться до своїх господарів, а решта – потребує прихистку для адаптації від війни.

Відео: “Порятунок тварин. Харків”