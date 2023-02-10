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Укрэнерго: В Харьковской области действуют аварийные отключения

Общество 14:08   10.02.2023
Оксана Якушко
Укрэнерго: В Харьковской области действуют аварийные отключения

Основной целью ракетной атаки рф от 10 февраля снова были электростанции и объекты высоковольной сети на востоке, западе и юге Украины, сообщило Укрэнерго.

Энергосистема Украины испытала сегодня 14-й массированный ракетный удар и ночью – 16-ю атаку враждебными БПЛА.

Наиболее сложная ситуация сейчас в Харьковской области. Сейчас там продолжаются аварийные отключения. Сетевые ограничения из-за атаки действуют в Хмельницкой области, а также сохраняются в Одесской и Киевской областях.

Дефицит в энергосистеме – значителен.

Ремонтные бригады «Укрэнерго» уже занимаются ликвидацией последствий прилетов и приступают к аварийно-восстановительным работам.

В других регионах постепенно покрытие потребления возвращается в пределы определенных лимитов.
Обнародованный ранее график проведения измерений фактического потребления электроэнергии отменен. Новое расписание проведения измерений и необходимого для этого снятия ограничений потребления будет сообщено дополнительно.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 февраля 2023 в 14:08;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основной целью ракетной атаки рф от 10 февраля снова были электростанции и объекты высоковольной сети на востоке, западе и юге Украины, сообщило Укрэнерго.".