Укрэнерго: В Харьковской области действуют аварийные отключения
Основной целью ракетной атаки рф от 10 февраля снова были электростанции и объекты высоковольной сети на востоке, западе и юге Украины, сообщило Укрэнерго.
Энергосистема Украины испытала сегодня 14-й массированный ракетный удар и ночью – 16-ю атаку враждебными БПЛА.
Наиболее сложная ситуация сейчас в Харьковской области. Сейчас там продолжаются аварийные отключения. Сетевые ограничения из-за атаки действуют в Хмельницкой области, а также сохраняются в Одесской и Киевской областях.
Дефицит в энергосистеме – значителен.
Ремонтные бригады «Укрэнерго» уже занимаются ликвидацией последствий прилетов и приступают к аварийно-восстановительным работам.
В других регионах постепенно покрытие потребления возвращается в пределы определенных лимитов.
Обнародованный ранее график проведения измерений фактического потребления электроэнергии отменен. Новое расписание проведения измерений и необходимого для этого снятия ограничений потребления будет сообщено дополнительно.
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- • Дата публикации материала: 10 февраля 2023 в 14:08;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основной целью ракетной атаки рф от 10 февраля снова были электростанции и объекты высоковольной сети на востоке, западе и юге Украины, сообщило Укрэнерго.".