Укрэнерго: В Харьковской области действуют аварийные отключения

Основной целью ракетной атаки рф от 10 февраля снова были электростанции и объекты высоковольной сети на востоке, западе и юге Украины, сообщило Укрэнерго.

Энергосистема Украины испытала сегодня 14-й массированный ракетный удар и ночью – 16-ю атаку враждебными БПЛА.

Наиболее сложная ситуация сейчас в Харьковской области. Сейчас там продолжаются аварийные отключения. Сетевые ограничения из-за атаки действуют в Хмельницкой области, а также сохраняются в Одесской и Киевской областях.

Дефицит в энергосистеме – значителен.

Ремонтные бригады «Укрэнерго» уже занимаются ликвидацией последствий прилетов и приступают к аварийно-восстановительным работам.

В других регионах постепенно покрытие потребления возвращается в пределы определенных лимитов.

Обнародованный ранее график проведения измерений фактического потребления электроэнергии отменен. Новое расписание проведения измерений и необходимого для этого снятия ограничений потребления будет сообщено дополнительно.