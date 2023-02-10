Укренерго: На Харківщині діють аварійні відключення
Основною ціллю ракетної атаки рф від 10 лютого знову були електростанції та об’єкти високовільної мережі на сході, заході та півдні України, повідомило Укренерго.
Енергосистема України зазнала сьогодні 14-го масованого ракетного удару та вночі – 16-ї атаки ворожими БПЛА.
Найбільш складна ситуація наразі на Харківщині. Зараз там тривають аварійні відключення. Мережеві обмеження через атаку діють на Хмельниччині, а також зберігаються на Одещині та Київщині.
Дефіцит в енергосистемі – значний.
Ремонтні бригади «Укренерго» вже займаються ліквідацією наслідків прильотів та розпочинають аварійно-відновлювальні роботи.
В інших регіонах поступово покриття споживання повертається в межі визначених лімітів.
Оприлюднений раніше графік проведення вимірів фактичного споживання електроенергії наразі скасовано. Про новий розклад проведення вимірів та необхідного для цього зняття обмежень споживання буде повідомлено додатково.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Лютого 2023 в 14:08;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основною ціллю ракетної атаки рф від 10 лютого знову були електростанції та об’єкти високовільної мережі на сході, заході та півдні України, повідомило Укренерго.".