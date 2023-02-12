Отключений света завтра не будет в большинстве областей, но не в Харьковской
В «Укрэнерго» заявили, что в Харьковской области из-за повреждений сетей физически нельзя доставить все 100% необходимой электроэнергии.
«Мы провели выходные в режиме, когда большинство наших потребителей не имели отключений. В большинстве областей сегодня мы не применяли лимиты, у них не было отключений. Есть несколько областей, в частности, Харьковская, где из-за повреждений сетей физически нельзя доставить все 100% необходимой электроэнергии, и там могут быть локальные ограничения, но и они в выходные не были большими», — сказал в эфире национального телемарафона председатель правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.
Он отметил, что и в понедельник глобальных отключений в стране не будет. Однако Харьковской области этот приятный прогноз не касается.
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«На завтра мы также не прогнозируем дефицита в энергосистеме, соответственно прогнозируем, что отключений в большинстве областей не будет, кроме нескольких областей. Это касается и областей, пострадавших во время последней атаки – Харьковская, Хмельницкая области», — сказал Кудрицкий.
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- • Дата публикации материала: 12 февраля 2023 в 23:02;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В «Укрэнерго» заявили, что в Харьковской области из-за повреждений сетей физически нельзя доставить все 100% необходимой электроэнергии".