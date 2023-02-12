Відключень світла завтра не буде в більшості областей, але не в Харківській

В “Укренерго” заявили, що в Харківській області через пошкодження мереж фізично не можна доставити усі 100% необхідної електроенергії.

“Ми провели вихідні в режимі, коли більшість наших споживачів не мали відключень. У більшості областей сьогодні ми не застосовували ліміти, у них не було відключень. Є декілька областей, зокрема, Харківська, де через пошкодження мереж фізично не можна доставити всі 100% необхідної електроенергії, і там можуть бути локальні обмеження , але й вони на вихідних не були великими”, – сказав у етері національного телемарафону голова правління НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький.

Він зазначив, що й у понеділок глобальних відключень у країні не буде. Проте Харківщини цей приємний прогноз не стосується.

“На завтра ми також не прогнозуємо дефіциту в енергосистемі, відповідно, прогнозуємо, що відключень у більшості областей не буде, окрім декількох областей. Це стосується й областей, які постраждали під час останньої атаки – Харківська, Хмельницька області”, – сказав Кудрицький.