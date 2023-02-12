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Владимир Зеленский отметил наградой харьковских пограничников

Общество 11:01   12.02.2023
Оксана Горун
Владимир Зеленский отметил наградой харьковских пограничников Фото: пресс-служба ОП

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым отметил 4-й погранотряд (г. Харьков) «За мужество и отвагу».

«С целью достойного чествования мужества и героизма, проявленных при защите государственного суверенитета, независимости, территориальной целостности Украины, постановляю отметить почетным знаком «За мужество и отвагу» 4-й пограничный отряд Государственной пограничной службы Украины», — сказано в указе.

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Отметим, что харьковские пограничники с первых дней полномасштабного вторжения РФ обороняют Харьковскую область. В том числе принимали участие в осеннем контрнаступлении Сил обороны и одними из первых заходили в деоккупированные Купянск и Волчанск. Сейчас воины ГПСУ совместно с другими представителями Сил обороны защищают границу от попыток проникновения вражеских ДРГ.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Политика, Украина, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 февраля 2023 в 11:01;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым отметил 4-й погранотряд (г. Харьков) «За мужество и отвагу»".