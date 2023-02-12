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Володимир Зеленський відзначив нагородою харківських прикордонників

Політика 11:01   12.02.2023
Оксана Горун
Володимир Зеленський відзначив нагородою харківських прикордонників

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким відзначив 4-й прикордонний загін (м. Харків) “За мужність та відвагу”.

З метою гідного вшанування мужності та героїзму, виявлених під час захисту державного суверенітету, незалежності, територіальної цілісності України, постановляю відзначити почесною відзнакою “За мужність та відвагу” 4 прикордонний загін Державної прикордонної служби України”, – сказано в указі.

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Зазначимо, що харківські прикордонники з перших днів повномасштабного вторгнення РФ обороняють Харківську область. У тому числі брали участь в осінньому контрнаступі Сил оборони та одними з перших заходили до деокупованих Куп’янська та Вовчанська. Наразі воїни ДПСУ разом з іншими представниками Сил оборони захищають кордон від спроб проникнення ворожих ДРГ.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Політика, Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Лютого 2023 в 11:01;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким відзначив 4-й прикордонний загін (м. Харків) “За мужність та відвагу”".