Володимир Зеленський відзначив нагородою харківських прикордонників

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким відзначив 4-й прикордонний загін (м. Харків) “За мужність та відвагу”.

“З метою гідного вшанування мужності та героїзму, виявлених під час захисту державного суверенітету, незалежності, територіальної цілісності України, постановляю відзначити почесною відзнакою “За мужність та відвагу” 4 прикордонний загін Державної прикордонної служби України”, – сказано в указі.

Зазначимо, що харківські прикордонники з перших днів повномасштабного вторгнення РФ обороняють Харківську область. У тому числі брали участь в осінньому контрнаступі Сил оборони та одними з перших заходили до деокупованих Куп’янська та Вовчанська. Наразі воїни ДПСУ разом з іншими представниками Сил оборони захищають кордон від спроб проникнення ворожих ДРГ.