Мокрый снег и гололедица. В Харьковской области ожидают ухудшение погоды
Фото: Харьковский горсовет
На дорогах Харьковщины есть угроза образования гололеда, смену погоды, водителей призывают быть внимательными за рулем, сообщили в ХОВА.
Сегодня с 14.00 с северной стороны области ожидают циклон в виде мокрого снега. Температура воздуха в течение суток составит от -3 днем до +1 ночью, ветер западный 7-12 м/с.
«Специалисты постоянно следят за состоянием дорожного покрытия и полностью готовы для обеспечения проезда на дорогах местного значения», – подчеркнули ГП «Дороги Харьковщины».
Водителей призывают быть внимательными за рулем и соблюдать правила дорожного движения. При возникновении осложнений движения необходимо известить диспетчерскую службу подрядной организации ГП «Харьковский облавтодор»: (057) 336-77-00.
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- • Дата публикации материала: 13 февраля 2023 в 12:38;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На дорогах Харьковщины есть угроза образования гололеда, смену погоды, водителей призывают быть внимательными за рулем, сообщили в ХОВА.".