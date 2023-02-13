Мокрый снег и гололедица. В Харьковской области ожидают ухудшение погоды

На дорогах Харьковщины есть угроза образования гололеда, смену погоды, водителей призывают быть внимательными за рулем, сообщили в ХОВА.

Сегодня с 14.00 с северной стороны области ожидают циклон в виде мокрого снега. Температура воздуха в течение суток составит от -3 днем до +1 ночью, ветер западный 7-12 м/с.

«Специалисты постоянно следят за состоянием дорожного покрытия и полностью готовы для обеспечения проезда на дорогах местного значения», – подчеркнули ГП «Дороги Харьковщины».

Водителей призывают быть внимательными за рулем и соблюдать правила дорожного движения. При возникновении осложнений движения необходимо известить диспетчерскую службу подрядной организации ГП «Харьковский облавтодор»: (057) 336-77-00.