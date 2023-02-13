Мокрий сніг і ожеледиця. На Харківщині очікують погіршення погоди

На дорогах Харківщини є загроза утворення ожеледиці, зміна погоди, водіїв закликають бути уважними за кермом, повідомили у ХОВА.

Сьогодні з 14:00 з північної сторони області очікують циклон у вигляді мокрого снігу. Температура повітря протягом доби становитиме від -3 вдень до +1 вночі, вітер західний 7-12 м/с.

«Фахівці постійно слідкують за станом дорожнього покриття та повністю готові для забезпечення проїзду на дорогах місцевого значення», – наголосили ДП «Дороги Харківщини».

Водіїв закликають бути уважними за кермом та дотримуватися правил дорожнього руху. У разі виникнення ускладнень руху необхідно сповістити диспетчерську службу підрядної організації ДП «Харківський облавтодор»: (057) 336-77-00.