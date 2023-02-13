В Харьковской области почти 150 человек подозревают в коррупции – НАБУ

В НАБУ говорят, что количество подозрений во втором полугодии 2022 года возросло.

Эксперты полагают, что война создала дополнительные возможности для коррупции. Этому способствует ограничение доступа к ранее открытым данным, закрытие части информации о закупках. Как работало бюро и ловили коррупционеров, корреспондент «Объектива» спросил директора Харьковского территориального управления НАБУ Юрия Кравченко.



«149 человек получили подозрение. Это больше чем в 2020 году. Более чем через 12 месяцев 2021 года. В суд было направлено 34 обвинительного акта в отношении 68 человек. Наша деятельность была на сегодня сконцентрирована на разоблаченных именно схемах. Коррупционные схемы деятельности государственных органов, органов местного самоуправления. Коррупция не выросла. Это произошло ускорение всех процессов», – рассказал Юрий Кравченко, директор Харьковского территориального управления НАБУ.

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