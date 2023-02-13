На Харківщині майже 150 осіб підозрюють у корупції – НАБУ

У НАБУ кажуть, що кількість підозр у другому півріччі 2022 року зросла.

У НАБУ кажуть, що кількість підозр у другому півріччі 2022 зросла. Експерти вважають, що війна створила додаткові можливості для корупції. Цьому сприяє обмеження доступу до відкритих раніше даних, закриття частини інформації про закупівлі. Як працювало бюро та ловили корупціонерів, кореспондент «Об’єктиву» запитав у директора Харківського територіального управління НАБУ Юрія Кравченка.

«149 осіб отримали підозру. Це більше ніж 2020 році. Більше ніж за 12 місяців 2021 року. До суду було скеровано 34 обвинувальний акт стосовно 68 осіб. Наша діяльність була на сьогодні сконцентрована на викриті саме схем. Корупційних схем діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування. Корупція не зросла. Це відбулося прискорення всіх процесів», – розповів Юрій Кравченко, директор Харківського територіального управління НАБУ.