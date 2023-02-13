В центре Вены демонстрируют фото из Харькова первых дней войны (фото, видео)
Фото выставили на стендах у стен одной из главных достопримечательностей столицы Австрии — собора святого Стефана.
На снимках – разрушенный ракетным ударом корпус ХНУ им. Каразина.
Харьковчане, укрывающиеся от российских бомбардировок в метро.
И толпа на Южном вокзале во время эвакуации из города.
Рядом с этими фото – кадры времен Второй мировой войны.
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- • Дата публикации материала: 13 февраля 2023 в 06:51;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Фото выставили на стендах у стен одной из главных достопримечательностей столицы Австрии — собора святого Стефана".