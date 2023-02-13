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В центре Вены демонстрируют фото из Харькова первых дней войны (фото, видео)

Культура 06:51   13.02.2023
Оксана Горун
В центре Вены демонстрируют фото из Харькова первых дней войны (фото, видео)

Фото выставили на стендах у стен одной из главных достопримечательностей столицы Австрии — собора святого Стефана.

На снимках – разрушенный ракетным ударом корпус ХНУ им. Каразина.

Разрушенный ракетным ударом корпус ХНУ Каразина показали на выставке в Вене

Харьковчане, укрывающиеся от российских бомбардировок в метро.

Фото первых дней войны в Харькове выставили в Вене на площади у собора

И толпа на Южном вокзале во время эвакуации из города.

Фото эвакуации из Харькова в 2022 и во время Второй мировой выставили на площади в Вене

Рядом с этими фото – кадры времен Второй мировой войны.

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Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Культура, Мир, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 13 февраля 2023 в 06:51;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Фото выставили на стендах у стен одной из главных достопримечательностей столицы Австрии — собора святого Стефана".