В центре Вены демонстрируют фото из Харькова первых дней войны (фото, видео)

Фото выставили на стендах у стен одной из главных достопримечательностей столицы Австрии — собора святого Стефана.

На снимках – разрушенный ракетным ударом корпус ХНУ им. Каразина.

Харьковчане, укрывающиеся от российских бомбардировок в метро.

И толпа на Южном вокзале во время эвакуации из города.

Рядом с этими фото – кадры времен Второй мировой войны.