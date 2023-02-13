У центрі Відня демонструють фото з Харкова перших днів війни (фото, відео)
Фото виставили на стендах біля стін однієї з головних визначних пам’яток столиці Австрії – собору святого Стефана.
На знімках – зруйнований ракетним ударом корпус ХНУ ім. Каразіна.
Харків’яни, які ховаються від російських бомбардувань у метро.
І натовп на Південному вокзалі під час евакуації з міста.
Поруч із цими фото – кадри часів Другої світової війни.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Лютого 2023 в 06:51;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Фото виставили на стендах біля стін однієї з головних визначних пам’яток столиці Австрії – собору святого Стефана".