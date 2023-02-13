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У центрі Відня демонструють фото з Харкова перших днів війни (фото, відео)

Культура 06:51   13.02.2023
Оксана Горун
У центрі Відня демонструють фото з Харкова перших днів війни (фото, відео)

Фото виставили на стендах біля стін однієї з головних визначних пам’яток столиці Австрії – собору святого Стефана.

На знімках – зруйнований ракетним ударом корпус ХНУ ім. Каразіна.

Зруйнований ракетним ударом корпус ХНУ Каразіна показали на виставці у Відні

Харків’яни, які ховаються від російських бомбардувань у метро.

Фото перших днів війни у ​​Харкові виставили у Відні на площі біля собору

І натовп на Південному вокзалі під час евакуації з міста.

Фото евакуації з Харкова у 2022 та під час Другої світової виставили на площі у Відні

Поруч із цими фото – кадри часів Другої світової війни.

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Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Культура, Світ, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 13 Лютого 2023 в 06:51;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Фото виставили на стендах біля стін однієї з головних визначних пам’яток столиці Австрії – собору святого Стефана".