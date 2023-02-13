У центрі Відня демонструють фото з Харкова перших днів війни (фото, відео)

Фото виставили на стендах біля стін однієї з головних визначних пам’яток столиці Австрії – собору святого Стефана.

На знімках – зруйнований ракетним ударом корпус ХНУ ім. Каразіна.

Харків’яни, які ховаються від російських бомбардувань у метро.

І натовп на Південному вокзалі під час евакуації з міста.

Поруч із цими фото – кадри часів Другої світової війни.