Враг утром обстрелял Купянск: пострадали 7 частных домов и двухэтажка
Также из-за обстрела города Купянск в одном из частных дворов произошел пожар, сообщили в ГСЧС.
«13 февраля около 06:00 враг нанес очередной артиллерийский удар по частному сектору Купянска. Пострадали семь частных домовладений и квартира в жилой двухэтажке. В одном из частных дворов произошел пожар. Там горел автомобиль «Соболь» и хозяйственная постройка на площади 40 кв. м», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области о последствиях вражеского удара по гражданской инфраструктуре.
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Пожар во дворе полностью погасили к 07:15. По предварительным данным, никто из людей не пострадал.
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- • Дата публикации материала: 13 февраля 2023 в 11:46;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Также из-за обстрела города Купянск в одном из частных дворов произошел пожар, сообщили в ГСЧС".