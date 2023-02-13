Враг утром обстрелял Купянск: пострадали 7 частных домов и двухэтажка

Также из-за обстрела города Купянск в одном из частных дворов произошел пожар, сообщили в ГСЧС.

«13 февраля около 06:00 враг нанес очередной артиллерийский удар по частному сектору Купянска. Пострадали семь частных домовладений и квартира в жилой двухэтажке. В одном из частных дворов произошел пожар. Там горел автомобиль «Соболь» и хозяйственная постройка на площади 40 кв. м», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области о последствиях вражеского удара по гражданской инфраструктуре.

Пожар во дворе полностью погасили к 07:15. По предварительным данным, никто из людей не пострадал.