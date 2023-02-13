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Враг утром обстрелял Купянск: пострадали 7 частных домов и двухэтажка

Происшествия 11:46   13.02.2023
Оксана Горун
Враг утром обстрелял Купянск: пострадали 7 частных домов и двухэтажка

Также из-за обстрела города Купянск в одном из частных дворов произошел пожар, сообщили в ГСЧС.

«13 февраля около 06:00 враг нанес очередной артиллерийский удар по частному сектору Купянска. Пострадали семь частных домовладений и квартира в жилой двухэтажке. В одном из частных дворов произошел пожар. Там горел автомобиль «Соболь» и хозяйственная постройка на площади 40 кв. м», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области о последствиях вражеского удара по гражданской инфраструктуре.

Разрушения в Купянске после обстрела 13 февраля 2

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Разрушения в Купянске после обстрела 13 февраля 3

Пожар во дворе полностью погасили к 07:15. По предварительным данным, никто из людей не пострадал.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 13 февраля 2023 в 11:46;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Также из-за обстрела города Купянск в одном из частных дворов произошел пожар, сообщили в ГСЧС".