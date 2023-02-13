Ворог обстріляв Куп’янськ: постраждали 7 приватних будинків та двоповерхівка

Також через обстріл міста Куп’янськ в одному з приватних дворів сталася пожежа, повідомили у ДСНС.

“13 лютого близько 06:00 ворог завдав чергового артилерійського удару по приватному сектору Куп’янська. Постраждали сім приватних домоволодінь та квартира в житловій двоповерхівці. В одному з приватних дворів сталася пожежа. Там горів автомобіль “Соболь” та господарська споруда на площі 40 кв. м “, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області про наслідки ворожого удару по цивільній інфраструктурі”.

Пожежу у дворі повністю загасили до 07:15. За попередніми даними, ніхто із людей не постраждав.