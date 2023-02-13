Ворог обстріляв Куп’янськ: постраждали 7 приватних будинків та двоповерхівка
Також через обстріл міста Куп’янськ в одному з приватних дворів сталася пожежа, повідомили у ДСНС.
“13 лютого близько 06:00 ворог завдав чергового артилерійського удару по приватному сектору Куп’янська. Постраждали сім приватних домоволодінь та квартира в житловій двоповерхівці. В одному з приватних дворів сталася пожежа. Там горів автомобіль “Соболь” та господарська споруда на площі 40 кв. м “, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області про наслідки ворожого удару по цивільній інфраструктурі”.
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Пожежу у дворі повністю загасили до 07:15. За попередніми даними, ніхто із людей не постраждав.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Лютого 2023 в 11:46;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Також через обстріл міста Куп’янськ в одному з приватних дворів сталася пожежа, повідомили у ДСНС".