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Ворог обстріляв Куп’янськ: постраждали 7 приватних будинків та двоповерхівка

Події 11:46   13.02.2023
Оксана Горун
Ворог обстріляв Куп’янськ: постраждали 7 приватних будинків та двоповерхівка

Також через обстріл міста Куп’янськ в одному з приватних дворів сталася пожежа, повідомили у ДСНС.

“13 лютого близько 06:00 ворог завдав чергового артилерійського удару по приватному сектору Куп’янська. Постраждали сім приватних домоволодінь та квартира в житловій двоповерхівці. В одному з приватних дворів сталася пожежа. Там горів автомобіль “Соболь” та господарська споруда на площі 40 кв. м “, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області про наслідки ворожого удару по цивільній інфраструктурі”.

Руйнування у Куп'янську після обстрілу 13 лютого 2

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Руйнування у Куп'янську після обстрілу 13 лютого 3

Пожежу у дворі повністю загасили до 07:15. За попередніми даними, ніхто із людей не постраждав.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 13 Лютого 2023 в 11:46;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Також через обстріл міста Куп’янськ в одному з приватних дворів сталася пожежа, повідомили у ДСНС".