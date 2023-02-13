На Харківщині снаряд влучив до приватного будинку, є поранений – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що поранення отримав 47-річний мешканець Вовчанська.

“Протягом минулої доби ворог з артилерії та мінометів обстріляв щонайменше 10 прикордонних населених пунктів Чугуївського та Куп’янського районів. Найбільше постраждали Куп’янськ, Вовчанськ та смт Дворічна. Там пошкоджені переважно приватні житлові будинки. У Вовчанську, внаслідок влучання у приватний будинок, поранення отримав 47-річний цивільний чоловік“, – повідомив Синєгубов у телеграмі.

За його інформацією, вже вранці 13 лютого під обстрілом опинився Куп’янськ. У місті пошкоджено житлові будинки сталися пожежі. Постраждалих немає.

Раніше Генштаб ЗСУ поінформував про те, що ворог провів атаку на Харківщині – на населений пункт Гряниківка. Спробу наступу відбили.