На Харківщині снаряд влучив до приватного будинку, є поранений – Синєгубов
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що поранення отримав 47-річний мешканець Вовчанська.
“Протягом минулої доби ворог з артилерії та мінометів обстріляв щонайменше 10 прикордонних населених пунктів Чугуївського та Куп’янського районів. Найбільше постраждали Куп’янськ, Вовчанськ та смт Дворічна. Там пошкоджені переважно приватні житлові будинки. У Вовчанську, внаслідок влучання у приватний будинок, поранення отримав 47-річний цивільний чоловік“, – повідомив Синєгубов у телеграмі.
За його інформацією, вже вранці 13 лютого під обстрілом опинився Куп’янськ. У місті пошкоджено житлові будинки сталися пожежі. Постраждалих немає.
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Раніше Генштаб ЗСУ поінформував про те, що ворог провів атаку на Харківщині – на населений пункт Гряниківка. Спробу наступу відбили.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Лютого 2023 в 08:40;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що поранення отримав 47-річний мешканець Вовчанська".