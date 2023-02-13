Live
  • Понеділок 13.02.2023
    • Харків
  •   -7°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.06
    • 🟢

На Харківщині снаряд влучив до приватного будинку, є поранений – Синєгубов

Події 08:40   13.02.2023
Оксана Горун
На Харківщині снаряд влучив до приватного будинку, є поранений – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що поранення отримав 47-річний мешканець Вовчанська.

“Протягом минулої доби ворог з артилерії та мінометів обстріляв щонайменше 10 прикордонних населених пунктів Чугуївського та Куп’янського районів. Найбільше постраждали Куп’янськ, Вовчанськ та смт Дворічна. Там пошкоджені переважно приватні житлові будинки. У Вовчанську, внаслідок влучання у приватний будинок, поранення отримав 47-річний цивільний чоловік“, – повідомив Синєгубов у телеграмі.

За його інформацією, вже вранці 13 лютого під обстрілом опинився Куп’янськ. У місті пошкоджено житлові будинки сталися пожежі. Постраждалих немає.

  • Читайте також: Ворог атакував на Харківщині – Генштаб (мапа)

    • Раніше Генштаб ЗСУ поінформував про те, що ворог провів атаку на Харківщині – на населений пункт Гряниківка. Спробу наступу відбили.

    Автор: Оксана Горун

    Новини за темою:

    07:24
    Ворог атакував на Харківщині – Генштаб (мапа)
    21:03
    “Обсяги не ті”, – ХОВА про тиск мобілізації на бізнес Харківщини (інтерв’ю)
    19:49
    На Харківщині в результаті обстрілу є поранений – Мельник
    09:14
    Армія РФ завдала авіаудару по Вовчанську, зруйновано 13 будинків – Синєгубов
    08:48
    Синєгубов повідомив, де були “прильоти” вночі в Харкові

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «На Харківщині снаряд влучив до приватного будинку, є поранений – Синєгубов»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 13 Лютого 2023 в 08:40;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що поранення отримав 47-річний мешканець Вовчанська".