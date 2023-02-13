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На Харьковщине снаряд попал в частный дом, есть раненый — Синегубов

Происшествия 08:40   13.02.2023
Оксана Горун
На Харьковщине снаряд попал в частный дом, есть раненый — Синегубов Фото: telegram Олега Синегубова

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о том, что ранения получил 47-летний житель Волчанска.

«За прошедшие сутки враг из артиллерии и минометов обстрелял по меньшей мере 10 приграничных населенных пунктов Чугуевского и Купянского районов. Больше всего пострадали Купянск, Волчанск и пгт Двуречная. Там повреждены преимущественно частные жилые дома. В Волчанске в результате попадания в частный дом ранения получил 47-летний гражданский мужчина», — сообщил Синегубов в telegram.

По его информации, уже утром 13 февраля под обстрелом оказался Купянск. В городе повреждены жилые дома произошли пожары. Пострадавших нет.

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    • Ранее Генштаб ВСУ проинформировал о том, что враг провел атаку на Харьковщине — на населенный пункт Гряниковка. Попытку наступления отбили.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 13 февраля 2023 в 08:40;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о том, что ранения получил 47-летний житель Волчанска".