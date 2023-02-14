Малеваный с паспортом РФ — уже не депутат и не замглавы Харьковского облсовета

Харьковский областной совет на сессии 14 февраля поддержал сложение депутатских полномочий Богданом Малеваным («ОП-ЗЖ») и его увольнение с должности заместителя председателя облсовета.

Об этом сообщила в Facebook депутат облсовета Галина Куц.

«Проголосовали Харьковским областным советом за выход Малеваного Богдана из депутатского состава (был в «ОП-ЗЖ»). Также он перестал занимать должность заместителя председателя облсовета. Он сам подал заявление», — написала Куц.



Результаты голосования за прекращение полномочий Малеваного в должности зампредседателя облсовета — Галина Куц

Как сообщалось, проекты решений облсовета касательно Малеваного появились среди документов сессии непосредственно в день ее проведения — 14 февраля. Также в день сессии в список уходящих из облсовета депутатов добавилась представитель «Блока Кернеса» Карина Кириенко.

20 сентября 2022 года по требованию ГБР, но процедурно — по его собственному заявлению — Малеваного отстранили от должности замглавы облсовета. В день отстранения Малеваный заявил об инсинуациях в свой адрес, а также о том, что его позиция — «такая же, как и у всех украинцев». О наличии второго гражданства у замглавы облсовета еще 14 февраля 2022 года сообщала нардеп Ирина Фриз. Она опубликовала фото документов Малеваного и обратилась в СБУ. Однако он сам тогда отрицал наличие документов другой страны, а руководство облсовета обещало разобраться. В течение полугода этот вопрос так и оставался открытым. Однако в июле ГБР заявило, что требует отстранить Малеваного от занимаемой должности.