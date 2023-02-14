Мальований із паспортом РФ – більше не депутат і не заступник голови облради

Харківська обласна рада на сесії 14 лютого підтримала складання депутатських повноважень Богданом Мальованим (“ОП-ЗЖ”) та його звільнення з посади заступника голови облради.

Про це повідомила у Facebook депутатка облради Галина Куц.

“Проголосували Харківською обласною радою за вихід Мальованого Богдана з депутатського складу (був в “ОП-ЗЖ”). Також він перестав займати посаду заступника голови облради. Він сам подав заяву”, – написала Куц.



Результати голосування за припинення повноважень Мальованого на посаді заступника голови облради – Галина Куц

Як повідомлялося, проєкти рішень облради щодо Мальованого з’явилися серед документів сесії безпосередньо в день її проведення – 14 лютого. Також у день сесії до списку депутатів, що виходять з облради, додалася представниця «Блоку Кернеса» Каріна Кирієнко.

20 вересня 2022 року на вимогу ДБР, але процедурно – за його власною заявою – Мальованого усунули від виконання обов’язків заступника голови облради. У день усунення Мальований заявив про інсинуації на свою адресу, а також про те, що його позиція – “така сама, як і у всіх українців”. Про наявність другого громадянства у заступника голови облради ще 14 лютого 2022 року повідомляла нардепка Ірина Фріз. Вона опублікувала фото документів Мальованого та звернулася до СБУ. Проте він сам тоді заперечував наявність документів іншої країни, а керівництво облради обіцяло розібратися. Протягом пів року це питання так і залишалося відкритим. Однак у липні ДБР заявило, що вимагає усунути Мальованого від займаної посади.