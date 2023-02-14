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З Харківської облради йде заступник голови Мальований із паспортом РФ

Політика 11:07   14.02.2023
Оксана Горун
З Харківської облради йде заступник голови Мальований із паспортом РФ

Заступник голови Харківської облради, у якого ДБР виявила паспорт РФ, написав заяву про звільнення з посади та складання депутатських повноважень.

Проєкти рішень облради щодо Мальованого з’явилися серед документів сесії безпосередньо в день її проведення – 14 лютого.

“До обласної ради надійшла особиста заява заступника голови обласної ради Мальованого Б.Ю. про дострокове припинення повноважень заступника голови Харківської обласної ради”, – повідомила голова облради Тетяна Єгорова-Луценко у пояснювальній записці до одного з нових проєктів рішення сесії.

Також Мальований написав заяву про складання повноважень депутата Харківської облради, про що поінформувала керуюча справами виконавчого апарату обласної ради Оксана Малишева.

Також різко – у день сесії – до списку депутатів, що залишають облраду, додалася представник “Блоку Кернеса” Карина Кірієнко. Проєкт рішення щодо позбавлення її повноважень депутата також опубліковано серед документів сесії.

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Раніше на вимогу ДБР, але процедурно – за його власною заявою Мальованого усунули від виконання обов’язків заступника голови облради. У день усунення Мальований заявив про інсинуації на свою адресу, а також про те, що його позиція – “така сама, як і у всіх українців”. Про наявність другого громадянства у заступника голови облради ще 14 лютого повідомляла нардепка Ірина Фріз. Вона опублікувала фото документів Мальованого та звернулася до СБУ. Проте він сам тоді заперечував наявність документів іншої країни, а керівництво облради обіцяло розібратися. Протягом пів року це питання так і залишалося відкритим. Однак у липні ДБР заявило, що вимагає усунути Мальованого від займаної посади.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Політика, Харків; Теги: , , ;

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    • Ви читали новину: «З Харківської облради йде заступник голови Мальований із паспортом РФ»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

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    • • Дата публікації матеріалу: 14 Лютого 2023 в 11:07;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Заступник голови Харківської облради, у якого ДБР виявила паспорт РФ, написав заяву про звільнення з посади та складання депутатських повноважень".