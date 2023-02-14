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Из Харьковского облсовета уходит замглавы Малеваный с паспортом РФ

Политика 11:07   14.02.2023
Оксана Горун
Из Харьковского облсовета уходит замглавы Малеваный с паспортом РФ

Замглавы Харьковского облсовета, у которого ГБР обнаружила паспорт РФ, написал заявления об увольнении с должности и сложении депутатских полномочий.

Проекты решений облсовета касательно Малеваного появились среди документов сессии непосредственно в день ее проведения — 14 февраля.

«В областной совет поступило личное заявление заместителя председателя областного совета Малеваного Б.Ю. о досрочном прекращении полномочий заместителя председателя Харьковского областного совета», — сообщила глава облсовета Татьяна Егорова-Луценко в пояснительной записке к одному из новых проектов решения сессии.

Также Малеваный написал заявление о сложении с себя полномочий депутата Харьковского облсовета, о чем проинформировала управляющий делами исполнительного аппарата областного совета Оксана Малышева.

Также резко — в день сессии — в список уходящих из облсовета депутатов добавилась представитель «Блока Кернеса» Карина Кириенко. Проект решения о лишении ее полномочий депутата также опубликован среди документов сессии.

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Ранее по требованию ГБР, но процедурно — по его собственному заявлению — Малеваного отстранили от должности замглавы облсовета. В день отстранения Малеваный заявил об инсинуациях в свой адрес, а также о том, что его позиция — «такая же, как и у всех украинцев». О наличии второго гражданства у замглавы облсовета еще 14 февраля сообщала нардеп Ирина Фриз. Она опубликовала фото документов Малеваного и обратилась в СБУ. Однако он сам тогда отрицал наличие документов другой страны, а руководство облсовета обещало разобраться. В течение полугода этот вопрос так и оставался открытым. Однако в июле ГБР заявило, что требует отстранить Малеваного от занимаемой должности.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Политика, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 14 февраля 2023 в 11:07;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Замглавы Харьковского облсовета, у которого ГБР обнаружила паспорт РФ, написал заявления об увольнении с должности и сложении депутатских полномочий".