Из Харьковского облсовета уходят депутаты: что рассмотрят сегодня на сессии
Опубликована повестка дня грядущей сессии Харьковского облсовета. Депутаты планируют рассмотреть 56 вопросов и «Разное».
Среди вопросов, которые вынесли на рассмотрение, — прекращение полномочий сразу нескольких депутатов облсовета. А именно:
✔️ Валерия Власова (ОПЗЖ);
✔️ Олега Гуревича («Блок Кернеса»);
✔️ Александра Ткаченко («Блок Кернеса»);
✔️ Никиты Шенцева (ОПЗЖ).
Также народные избранники рассмотрят отчеты об исполнении областного бюджета в 2022 году и выполнении ряда областных программ. Депутаты планируют определиться с очередной партией «Почетных граждан» Харьковской области.
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В планах на день — принять программу инвестирования в жилое строительство в Харьковской области «Власний дім» и поддержать переименование села Ватутино в Залужное (для передачи документов в Верховную Раду).
Кроме того, в повестке дня – серия кадровых решений, касающихся назначений или продления контрактов с руководителями областных коммунальных предприятий. Среди прочего депутатам предложат уволить с должности директора областного КП Владимира Святаша — отца беглого экс-нардепа Дмитрия Святаша, который скрывается в РФ. Ранее Святаша-старшего уже лишили звания Почетного гражданина Харьковской области.
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Продолжатся сокращения, слияния и ликвидации ряда коммунальных предприятий сфер медицины и культуры. В частности, депутатам предложат проголосовать за присоединение молодежного академического симфонического оркестра «Слобожанский» к Харьковской областной филармонии, а кинотеатр «Боммер» — объединить с Областным организационно-методологическим театрально-концертным центром.
Сессия Харьковского облсовета состоится сегодня, 14 февраля, в формате видеоконференции.
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- • Дата публикации материала: 14 февраля 2023 в 09:40;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Опубликована повестка дня грядущей сессии Харьковского облсовета. Депутаты планируют рассмотреть 56 вопросов и «Разное»".