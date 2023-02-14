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Из Харьковского облсовета уходят депутаты: что рассмотрят сегодня на сессии

Политика 09:40   14.02.2023
Оксана Горун
Из Харьковского облсовета уходят депутаты: что рассмотрят сегодня на сессии

Опубликована повестка дня грядущей сессии Харьковского облсовета. Депутаты планируют рассмотреть 56 вопросов и «Разное».

Среди вопросов, которые вынесли на рассмотрение, — прекращение полномочий сразу нескольких депутатов облсовета. А именно:

✔️ Валерия Власова (ОПЗЖ);

✔️ Олега Гуревича («Блок Кернеса»);

✔️ Александра Ткаченко («Блок Кернеса»);

✔️ Никиты Шенцева (ОПЗЖ).

Также народные избранники рассмотрят отчеты об исполнении областного бюджета в 2022 году и выполнении ряда областных программ. Депутаты планируют определиться с очередной партией «Почетных граждан» Харьковской области.

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В планах на день — принять программу инвестирования в жилое строительство в Харьковской области «Власний дім» и поддержать переименование села Ватутино в Залужное (для передачи документов в Верховную Раду).

Кроме того, в повестке дня – серия кадровых решений, касающихся назначений или продления контрактов с руководителями областных коммунальных предприятий. Среди прочего депутатам предложат уволить с должности директора областного КП Владимира Святаша — отца беглого экс-нардепа Дмитрия Святаша, который скрывается в РФ. Ранее Святаша-старшего уже лишили звания Почетного гражданина Харьковской области.

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Продолжатся сокращения, слияния и ликвидации ряда коммунальных предприятий сфер медицины и культуры. В частности, депутатам предложат проголосовать за присоединение молодежного академического симфонического оркестра «Слобожанский» к Харьковской областной филармонии, а кинотеатр «Боммер» — объединить с Областным организационно-методологическим театрально-концертным центром.

Сессия Харьковского облсовета состоится сегодня, 14 февраля, в формате видеоконференции.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Политика, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 14 февраля 2023 в 09:40;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Опубликована повестка дня грядущей сессии Харьковского облсовета. Депутаты планируют рассмотреть 56 вопросов и «Разное»".