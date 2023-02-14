Із Харківської облради йдуть депутати: що розглянуть сьогодні на сесії

Опубліковано порядок денний майбутньої сесії Харківської облради. Депутати планують розглянути 56 питань та “Різне”.

Серед питань, які винесли на розгляд, — припинення повноважень одразу кількох депутатів облради. А саме:

✔️ Валерія Власова (ОПЗЖ);

✔️ Олега Гуревича (“Блок Кернеса”);

✔️ Олександра Ткаченка (“Блок Кернеса”);

✔️ Микити Шенцева (ОПЗЖ).

Також народні обранці розглянуть звіти про виконання обласного бюджету у 2022 році та виконання низки обласних програм. Депутати планують визначитись із черговою партією “Почесних громадян” Харківської області.

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У планах на день – прийняти програму інвестування у житлове будівництво в Харківській області “Власний дім” та підтримати перейменування села Ватутіне на Залужне (для передачі документів до Верховної Ради).

Крім того, на порядку денному – серія кадрових рішень щодо призначень чи продовження контрактів з керівниками обласних комунальних підприємств. Серед іншого депутатам запропонують звільнити з посади директора обласного КП Володимира Святаша – батька екснардепа-втікача Дмитра Святаша, який переховується у РФ. Раніше Святаша-старшого вже позбавили звання почесного громадянина Харківської області.

Триватимуть скорочення, злиття та ліквідації низки комунальних підприємств сфер медицини та культури. Зокрема депутатам запропонують проголосувати за приєднання молодіжного академічного симфонічного оркестру “Слобожанський” до Харківської обласної філармонії, а кінотеатр “Боммер” – об’єднати з Обласним організаційно-методологічним театрально-концертним центром.

Сесія Харківської облради відбудеться сьогодні, 14 лютого, у форматі відеоконференції.