Ще шістьох депутатів Харківської облради позбавили мандатів. Список

Ще шістьох депутатів Харківської обласної ради від “Блоку Кернеса – Успішний Харків!” та “ОП-ЗЖ” позбавили мандатів. Рішення щодо складання ними повноважень підтримали на сесії 14 лютого.

Цю інформацію підтвердив МГ “Об’єктив” речник Харківської облради Павло Пєшков.

Серед депутатів, яких сьогодні позбавили повноважень:

– Валерія Власова (“ОП-ЗЖ”);

– Олег Гуревич (“Блок Кернеса – Успішний Харків!”);



Фото: Facebook Гуревича

– Олександр Ткаченко (“Блок Кернеса – Успішний Харків!”);



Фото: сайт Ткаченка

– Микита Шенцев (“ОП-ЗЖ”).

Син екснардепа Дмитра Шенцева 1 лютого заявив, що складає повноваження депутата Харківської облради. 4 лютого президент Володимир Зеленський повідомив, що “підписав документи” щодо осіб, у яких СБУ виявила російське громадянство. Список нібито цих осіб, у якому значився Микита Шенцев, опублікувало видання “Цензор.НЕТ” із посиланням на власні джерела. Сам Шенцев інформацію у ЗМІ спростував і заявив, що у нього “немає жодного іншого паспорта, окрім українського”.

– Каріна Кірієнко (“Блок Кернеса – Успішний Харків”);

– Богдан Мальований (“ОП-ЗЖ”).

Богдана Мальованого, про наявність в якого російського паспорта рівно рік тому заявила нардепка Ірина Фріз, також звільнили з посади заступника керівника Харківської облради.

“У Харківській обласній раді залишилося 110 депутатів із колишніх 120. Сьогодні шість депутатів за власним бажанням залишили облраду (з “Блоку Кернеса” та з “ОП-ЗЖ”)”, – повідомила депутатка облради Галина Куц.

Нагадаємо, що на сесії обласної ради 3 грудня депутатські повноваження склали Альберт Кононенко, Павло Столбовий та Володимир Святаш («Блок Кернеса – Успішний Харків!»), а 24 грудня – Володимир Скоробагач.