Еще шестерых депутатов Харьковского облсовета лишили мандатов. Список
Еще шестерых депутатов Харьковского областного совета от «Блока Кернеса — Успешный Харьков!» и «ОП-ЗЖ» лишили мандатов. Решение о сложении ими полномочий поддержали на сессии 14 февраля.
Эту информацию подтвердил МГ «Объектив» спикер Харьковского облсовета Павел Пешков.
Среди депутатов, которых сегодня лишили полномочий:
— Валерия Власова («ОП-ЗЖ»);
— Олег Гуревич («Блок Кернеса — Успешный Харьков»);
Фото: Facebook Гуревича
— Александр Ткаченко («Блок Кернеса — Успешный Харьков»);
Фото: сайт Ткаченко
— Никита Шенцев («ОП-ЗЖ»).
Сын экс-нардепа Дмитрия Шенцева 1 февраля заявил, что слагает полномочия депутата Харьковского облсовета. 4 февраля президент Владимир Зеленский сообщил, что «подписал документы» в отношении лиц, у которых СБУ обнаружила российское гражданство. Список якобы этих лиц, в котором значился Никита Шенцев, опубликовало издание «Цензор.НЕТ» со ссылкой на собственные источники. Сам Шенцев информацию в СМИ опроверг и заявил, что у него «нет никакого другого паспорта кроме украинского».
— Карина Кириенко («Блок Кернеса — Успешный Харьков»);
— Богдан Малеваный («ОП-ЗЖ»).
Богдана Малеваного, о наличии у которого российского паспорта ровно год назад сообщила нардеп Ирина Фриз, также уволили с должности заместителя руководителя Харьковского облсовета.
«В Харьковском областном совете осталось 110 депутатов из прежних 120. Сегодня шесть депутатов по собственному желанию покинули облсовет (из «Блока Кернеса» и из «ОП-ЗЖ»)», — сообщила депутат облсовета Галина Куц.
Напомним, что на сессии областного совета 3 декабря депутатские полномочия сложили Альберт Кононенко, Павел Столбовой и Владимир Святаш («Блок Кернеса — Успешный Харьков!»), а 24 декабря — Владимир Скоробагач.
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- • Дата публикации материала: 14 февраля 2023 в 21:01;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Еще шестерых депутатов Харьковского областного совета от «Блока Кернеса — Успешный Харьков!» и «ОП-ЗЖ» лишили мандатов. Решение о сложении ими полномочий поддержали на сессии 14 февраля.".