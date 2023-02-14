На Харьковщину электроэнергию сегодня подают без ограничений
Укрэнерго сообщило о том, что не доводило лимиты в области, так как дефицита в системе нет. Единственный регион Украины, где экономят электроэнергию, — Одесса, там это связано с повреждениями инфраструктуры.
По данным пресс-службы Укрэнерго, потребление в Украине 14 февраля остается существенным — на уровне рабочего дня. При этом дефицит мощности в энергосистеме отсутствует.
«Это означает, что электростанции производят достаточно электроэнергии для покрытия потребления. Выведен в ремонт энергоблок на одной из электростанций. Это компенсируется усиленной работой гидроэлектростанций, которые из-за половодья имеют достаточно ресурсов. Также идет импорт электроэнергии из Словакии», — сообщили энергетики об источниках, за счет которых смогли нарастить мощность.
В связи с этим абсолютное большинство регионов страны пока не ограничивали в энергопотреблении.
Читайте также: В Харьковской области 45-летний работник «Харьковоблэнерго» подорвался на мине
«Из-за отсутствия дефицита мощности лимиты потребления в области на сегодняшний день не доводились. В соответствии с ростом потребления возможно применение отключений. Замеры фактического потребления в областях Украины производятся в соответствии с графиком», — дополнили в Укрэнерго.
Новости по теме:
Вы читали новость: «На Харьковщину электроэнергию сегодня подают без ограничений»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 14 февраля 2023 в 10:46;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Укрэнерго сообщило о том, что не доводило лимиты в области, так как дефицита в системе нет. Единственный регион Украины, где экономят электроэнергию, — Одесса, там это связано с повреждениями инфраструктуры".