На Харьковщину электроэнергию сегодня подают без ограничений

Укрэнерго сообщило о том, что не доводило лимиты в области, так как дефицита в системе нет. Единственный регион Украины, где экономят электроэнергию, — Одесса, там это связано с повреждениями инфраструктуры.

По данным пресс-службы Укрэнерго, потребление в Украине 14 февраля остается существенным — на уровне рабочего дня. При этом дефицит мощности в энергосистеме отсутствует.

«Это означает, что электростанции производят достаточно электроэнергии для покрытия потребления. Выведен в ремонт энергоблок на одной из электростанций. Это компенсируется усиленной работой гидроэлектростанций, которые из-за половодья имеют достаточно ресурсов. Также идет импорт электроэнергии из Словакии», — сообщили энергетики об источниках, за счет которых смогли нарастить мощность.

В связи с этим абсолютное большинство регионов страны пока не ограничивали в энергопотреблении.

«Из-за отсутствия дефицита мощности лимиты потребления в области на сегодняшний день не доводились. В соответствии с ростом потребления возможно применение отключений. Замеры фактического потребления в областях Украины производятся в соответствии с графиком», — дополнили в Укрэнерго.