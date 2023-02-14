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На Харьковщину электроэнергию сегодня подают без ограничений

Общество 10:46   14.02.2023
Оксана Горун
На Харьковщину электроэнергию сегодня подают без ограничений

Укрэнерго сообщило о том, что не доводило лимиты в области, так как дефицита в системе нет. Единственный регион Украины, где экономят электроэнергию, — Одесса, там это связано с повреждениями инфраструктуры.

По данным пресс-службы Укрэнерго, потребление в Украине 14 февраля остается существенным — на уровне рабочего дня. При этом дефицит мощности в энергосистеме отсутствует.

«Это означает, что электростанции производят достаточно электроэнергии для покрытия потребления. Выведен в ремонт энергоблок на одной из электростанций. Это компенсируется усиленной работой гидроэлектростанций, которые из-за половодья имеют достаточно ресурсов. Также идет импорт электроэнергии из Словакии», — сообщили энергетики об источниках, за счет которых смогли нарастить мощность.

В связи с этим абсолютное большинство регионов страны пока не ограничивали в энергопотреблении.

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«Из-за отсутствия дефицита мощности лимиты потребления в области на сегодняшний день не доводились. В соответствии с ростом потребления возможно применение отключений. Замеры фактического потребления в областях Украины производятся в соответствии с графиком», — дополнили в Укрэнерго.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 14 февраля 2023 в 10:46;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Укрэнерго сообщило о том, что не доводило лимиты в области, так как дефицита в системе нет. Единственный регион Украины, где экономят электроэнергию, — Одесса, там это связано с повреждениями инфраструктуры".