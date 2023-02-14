На Харківщину електроенергію сьогодні подають без обмежень

Укренерго повідомило про те, що не доводило ліміти в області, оскільки дефіциту в системі немає. Єдиний регіон України, де економлять електроенергію, — Одеса, там це пов’язано із пошкодженнями інфраструктури.

За даними пресслужби Укренерго, споживання в Україні 14 лютого залишається суттєвим – на рівні робочого дня. При цьому дефіциту потужності в енергосистемі немає.

“Це означає, що електростанції виробляють достатньо електроенергії, щоб покрити споживання. Виведено в ремонт енергоблок на одній з електростанцій. Це компенсується посиленою роботою гідроелектростанцій, які через водопілля мають достатньо ресурсів. Також триває імпорт електроенергії зі Словаччини”, – повідомили енергетики про джерела, користуючись якими, змогли наростити потужність

У зв’язку з цим абсолютній більшості регіонів країни поки що не обмежували енергоспоживання.

“Через відсутність дефіциту потужності ліміти споживання до областей на сьогодні не доводились. Відповідно до зростання споживання можливе застосування відключень. Заміри фактичного споживання в областях України проводяться відповідно до графіка”, – доповнили в Укренерго.