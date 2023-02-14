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На Харківщину електроенергію сьогодні подають без обмежень

Суспільство 10:46   14.02.2023
Оксана Горун
На Харківщину електроенергію сьогодні подають без обмежень

Укренерго повідомило про те, що не доводило ліміти в області, оскільки дефіциту в системі немає. Єдиний регіон України, де економлять електроенергію, — Одеса, там це пов’язано із пошкодженнями інфраструктури.

За даними пресслужби Укренерго, споживання в Україні 14 лютого залишається суттєвим – на рівні робочого дня. При цьому дефіциту потужності в енергосистемі немає.

“Це означає, що електростанції виробляють достатньо електроенергії, щоб покрити споживання. Виведено в ремонт енергоблок на одній з електростанцій. Це компенсується посиленою роботою гідроелектростанцій, які через водопілля мають достатньо ресурсів. Також триває імпорт електроенергії зі Словаччини”, – повідомили енергетики про джерела,  користуючись якими, змогли наростити потужність

У зв’язку з цим абсолютній більшості регіонів країни поки що не обмежували енергоспоживання.

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“Через відсутність дефіциту потужності ліміти споживання до областей на сьогодні не доводились. Відповідно до зростання споживання можливе застосування відключень. Заміри фактичного споживання в областях України проводяться відповідно до графіка”, – доповнили в Укренерго.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 14 Лютого 2023 в 10:46;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Укренерго повідомило про те, що не доводило ліміти в області, оскільки дефіциту в системі немає. Єдиний регіон України, де економлять електроенергію, — Одеса, там це пов’язано із пошкодженнями інфраструктури".