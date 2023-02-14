В армию попал с 4 попытки: чем кормит защитников Харьковщины шеф-повар ТрО

Шеф-повар Харьковского отдельного батальона ТрО Сергей Щербак рассказал, как «пробился» в ряды защитников Украины и что в меню у бойцов.

В армию житель Салтовки Сергей Щербак пошел добровольно. Но взяли его только с четвертой попытки.

«Не брали меня — из-за того, что нет боевого опыта и военной специальности. Я музыкант, а музыканты не нужны в ТрО. И только с четвертого раза еле уговорил взять меня хотя бы на кухню. Думал, буду помощником на кухне – чистить, подавать, мыть. А оказался единственным поваром, пришлось всему учиться», — поделился шеф-повар в видео, опубликованном пресс-службой Харьковского отдельного батальона ТрО.

До войны поварского опыта у Сергея не было. С музыкальным образованием он работал риелтором, занимался недвижимостью. Дома готовил понемножку – первое, второе, салаты. Учиться заново пришлось в боевых условиях. А кухонный инвентарь взять с собственной кухни.

«Когда определился с тем, что я буду все-таки поваром в армии, выпросил – съездили ко мне домой на «Героев Труда», и я вынес все из дома: все ножи, кастрюли, духовку, сковородки, терки – все, что было», — рассказал о начале своей новой «карьеры» Щербак.

Спустя месяцы работы на кухне, Сергей рассказывает о том, что готовит, с уверенностью профессионала.

«Готовлю борщ. Чередуем: супы, борщ, солянка – около семи видов первых блюд. А на второе – макароны и подливка будет мясная. Как правило, используем несколько круп: пшеничная, пшено, гречка, рис – и макароны. Раз в неделю картошка – пюре или в мундирах. На основное – сосиски, сардельки, поджарка мясная, котлеты делаю», — перечислил шеф.

Повар даже учитывает пожелания бойцов, в том числе — связанные с их приоритетами в питании или здоровьем. Отдельно готовит нежирные первые блюда, без зажарки.

«У нас есть парни, которые не едят майонез, есть, которые не едят лук. Я, если делаю салаты, приходится два вида — один с майонезом, другой под маслом», — пояснил Сергей.

Он заверил, что продуктами защитников Харьковщины обеспечивают полностью.

«Я только покупаю специи какие-нибудь особые, а так – все дают. Все овощи – любые, даже помидоры свежие иногда бывают, мясо дают. Мяса килограмм 5 – 7 на 30 человек. Я из него делаю поджарку, гуляш, — уточнил Щербак и заверил, что голодных в теробороне нет. — По крайней мере, кроме тех, кто непосредственно в окопах, который не может выйти из окопа и перекусить и что-то себе разогреть. Таким ребятам мы возим».