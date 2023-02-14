В армію потрапив із 4 спроби: чим годує захисників Харківщини шеф-кухар ТрО

Шеф-кухар Харківського окремого батальйону ТрО Сергій Щербак розповів, як “пробився” до лав захисників України та що в меню у бійців.

В армію мешканець Салтівки Сергій Щербак пішов добровільно. Але взяли його лише з четвертої спроби.

“Не брали мене – через те, що немає бойового досвіду та військової спеціальності. Я музикант, а музиканти не потрібні в ТрО. І лише з четвертого разу ледве вмовив взяти мене хоча б на кухню. Думав, буду помічником на кухні – чистити, подавати, мити. А виявився єдиним кухарем, довелося усьому вчитися”, — поділився шеф-кухар у відео, опублікованому пресслужбою Харківського окремого батальйону ТрО.

До війни кухарського досвіду Сергій не мав. З музичною освітою він працював рієлтором, займався нерухомістю. Вдома готував потроху – перше, друге, салати. Вчитися знову довелося в бойових умовах. А кухонний інструмент взяти зі своєї кухні.

“Коли визначився з тим, що я буду таки кухарем в армії, випросив – з’їздили до мене додому на “Героїв Праці”, і я виніс усе з дому: усі ножі, каструлі, духовку, сковорідки, терки – все, що було”, – розповів про початок своєї нової “кар’єри” Щербак.

Через місяці роботи на кухні Сергій розповідає про те, що готує, з упевненістю професіонала.

“Готую борщ. Чергуємо: супи, борщ, солянка – близько семи видів перших страв. А на друге – макарони та підливка буде м’ясна. Як правило, використовуємо кілька круп: пшенична, пшоно, гречка, рис – та макарони. Раз на тиждень картопля – пюре або в мундирах. На основне – сосиски, сардельки, м’ясна піджарка, котлети роблю”, – перерахував шеф.

Кухар навіть враховує побажання бійців, у тому числі пов’язані з їхніми пріоритетами у харчуванні чи здоров’ям. Окремо готує перші нежирні страви, без піджарок.

“У нас є хлопці, які не їдять майонез, є, які не їдять цибулю. Я, якщо роблю салати, то два види – один із майонезом, інший під олією”, – пояснив Сергій.

Він запевнив, що продуктами захисників Харківщини забезпечують повністю.

“Я тільки купую спеції якісь особливі, а так – усе дають. Усі овочі – будь-які, навіть свіжі помідори іноді бувають, м’ясо дають. М’яса кілограм 5 – 7 на 30 осіб. Я з нього роблю піджарку, гуляш, – уточнив Щербак і запевнив, що голодних у теробороні немає. — Принаймні крім тих, хто безпосередньо в окопах, який не може вийти з окопу та перекусити й щось собі розігріти. Таким хлопцям ми возимо”.