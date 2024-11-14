Live
  • Чт 14.11.2024
  • Харків  +1°С
  • USD 41.34
  • EUR 43.95

Антисанітарія й робота за їжу: фермерку на Харківщині судитимуть (фото)

Суспільство 15:51   14.11.2024
Вікторія Яковенко
Антисанітарія й робота за їжу: фермерку на Харківщині судитимуть (фото) Фото: Харківська обласна прокуратура

На Харківщині правоохоронці передали до суду справу власниці фермерського господарства, яку підозрюють у примушенні людей тяжко працювати без оплати.

За даними Харківської обласної прокуратури, власниця ферми у Харківському районі, з 2023 року підшукувала вразливих осіб, які залишились без джерел доходу. Жінка пропонувала високу зарплату, триразове харчування та гідні умови проживання.

Насправді ж на фермі люди жили в антисанітарних умовах і мали важко працювати, з’ясували правоохоронці.

«Власниця господарства примушувала потерпілих виконувати сільськогосподарські роботи та випасати худобу просто за їжу, якої не вистачало навіть для мінімальних потреб людини, не кажучи вже про важку працю», – зазначили в прокуратурі.

Фігурантці інкримінують вербування, переміщення людини, з використанням обману та її уразливого стану, з метою трудової експлуатації, в тому числі вчиненого щодо кількох осіб та повторно (ч. 2 ст. 149 ККУ). Якщо її провину доведуть, жінці загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

фермерка Харьковщина
Фото: Харківська обласна прокуратура
фермерка Харьковщина
Фото: Харківська обласна прокуратура
фермерка Харьковщина
Фото: Харківська обласна прокуратура
фермерка Харьковщина
Фото: Харківська обласна прокуратура

Нагадаємо, фермерку викрили у серпні 2024 року. Правоохоронці встановили чотирьох потерпілих від — це троє чоловіків віком 46, 49 і 56 років та 56-річна жінка.

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Десять разів росіяни атакували на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ
Десять разів росіяни атакували на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ
14.11.2024, 17:01
Держбюджет на 2025 рік: як уряд планує підтримати прифронтові громади
Держбюджет на 2025 рік: як уряд планує підтримати прифронтові громади
14.11.2024, 16:55
На Харківщині авто занесло на дорозі: в ДТП постраждали дві людини (фото)
На Харківщині авто занесло на дорозі: в ДТП постраждали дві людини (фото)
14.11.2024, 16:24
Антисанітарія й робота за їжу: фермерку на Харківщині судитимуть (фото)
Антисанітарія й робота за їжу: фермерку на Харківщині судитимуть (фото)
14.11.2024, 15:51
Новини Харкова — головне за 14.11: прорив РФ до Куп’янська, вирок Одарченку
Новини Харкова — головне за 14.11: прорив РФ до Куп’янська, вирок Одарченку
14.11.2024, 17:05
Чотири дитини загинули в пожежі під Харковом: з будинку врятували кота (фото)
Чотири дитини загинули в пожежі під Харковом: з будинку врятували кота (фото)
14.11.2024, 12:33

Новини за темою:

12:01
Знакові страви Харкова та області
14:20
Food Train повернувся: у Харкові приготували мільйонну порцію їжі (фото)
14:43
Майже 750 тис. порцій приготував Food Train на Харківщині за 145 днів (фото)
17:24
Що їсти харків’янам, щоб менше стресувати, розповіли на тренінгу
13:16
Приготовлено 380 тонн їжі: 100 днів на Харківщині працює поїзд-кухня (відео)

Ви читали новину: «Антисанітарія й робота за їжу: фермерку на Харківщині судитимуть (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 14 Листопада 2024 в 15:51;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині правоохоронці передали до суду справу власниці фермерського господарства, яку підозрюють у примушенні людей тяжко працювати без оплати.".