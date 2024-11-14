Антисанітарія й робота за їжу: фермерку на Харківщині судитимуть (фото)

На Харківщині правоохоронці передали до суду справу власниці фермерського господарства, яку підозрюють у примушенні людей тяжко працювати без оплати.

За даними Харківської обласної прокуратури, власниця ферми у Харківському районі, з 2023 року підшукувала вразливих осіб, які залишились без джерел доходу. Жінка пропонувала високу зарплату, триразове харчування та гідні умови проживання.

Насправді ж на фермі люди жили в антисанітарних умовах і мали важко працювати, з’ясували правоохоронці.

«Власниця господарства примушувала потерпілих виконувати сільськогосподарські роботи та випасати худобу просто за їжу, якої не вистачало навіть для мінімальних потреб людини, не кажучи вже про важку працю», – зазначили в прокуратурі.

Фігурантці інкримінують вербування, переміщення людини, з використанням обману та її уразливого стану, з метою трудової експлуатації, в тому числі вчиненого щодо кількох осіб та повторно (ч. 2 ст. 149 ККУ). Якщо її провину доведуть, жінці загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, фермерку викрили у серпні 2024 року. Правоохоронці встановили чотирьох потерпілих від — це троє чоловіків віком 46, 49 і 56 років та 56-річна жінка.