Антисанитария и работа за еду: фермерку на Харьковщине будут судить (фото)
На Харьковщине правоохранители передали в суд дело владелицы фермерского хозяйства, которую подозревают в принуждении людей тяжело работать без оплаты.
По данным Харьковской областной прокуратуры, владелица фермы в Харьковском районе, с 2023 года подыскивала уязвимых людей, оставшихся без источников дохода. Женщина предлагала высокую зарплату, трехразовое питание и достойные условия проживания.
На самом же деле на ферме люди жили в антисанитарных условиях и должны были тяжело работать, выяснили правоохранители.
«Собственница хозяйства заставляла потерпевших выполнять сельскохозяйственные работы и выпасать скот просто за еду, которой не хватало даже для минимальных нужд человека, не говоря уже о тяжелом труде», — отметили в прокуратуре.
Фигурантке инкриминируют вербовку, перемещение человека, с использованием обмана и его уязвимого состояния, с целью трудовой эксплуатации, в том числе совершенного в отношении нескольких лиц и повторно (ч. 2 ст. 149 УКУ). Если ее вину докажут, женщине грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Напомним, фермерку разоблачили в августе 2024 года. Правоохранители установили четырех пострадавших — это трое мужчин в возрасте 46, 49 и 56 лет и 56-летняя женщина.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: еда, прокуратура, суд, труд, фермерка, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 14 ноября 2024 в 15:51;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине правоохранители передали в суд дело владелицы фермерского хозяйства, которую подозревают в принуждении людей тяжело работать без оплаты.".