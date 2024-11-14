Live
  • Чт 14.11.2024
  • Харьков  +1°С
  • USD 41.34
  • EUR 43.95

Антисанитария и работа за еду: фермерку на Харьковщине будут судить (фото)

Общество 15:51   14.11.2024
Виктория Яковенко
Антисанитария и работа за еду: фермерку на Харьковщине будут судить (фото) Фото: Харьковская областная прокуратура

На Харьковщине правоохранители передали в суд дело владелицы фермерского хозяйства, которую подозревают в принуждении людей тяжело работать без оплаты.

По данным Харьковской областной прокуратуры, владелица фермы в Харьковском районе, с 2023 года подыскивала уязвимых людей, оставшихся без источников дохода. Женщина предлагала высокую зарплату, трехразовое питание и достойные условия проживания.

На самом же деле на ферме люди жили в антисанитарных условиях и должны были тяжело работать, выяснили правоохранители.

«Собственница хозяйства заставляла потерпевших выполнять сельскохозяйственные работы и выпасать скот просто за еду, которой не хватало даже для минимальных нужд человека, не говоря уже о тяжелом труде», — отметили в прокуратуре.

Фигурантке инкриминируют вербовку, перемещение человека, с использованием обмана и его уязвимого состояния, с целью трудовой эксплуатации, в том числе совершенного в отношении нескольких лиц и повторно (ч. 2 ст. 149 УКУ). Если ее вину докажут, женщине грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

фермерка Харьковщина
Фото: Харьковская областная прокуратура
фермерка Харьковщина
Фото: Харьковская областная прокуратура
фермерка Харьковщина
Фото: Харьковская областная прокуратура
фермерка Харьковщина
Фото: Харьковская областная прокуратура

Напомним, фермерку разоблачили в августе 2024 года. Правоохранители установили четырех пострадавших — это трое мужчин в возрасте 46, 49 и 56 лет и 56-летняя женщина.

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Ночью в Харькове были слышны взрывы: что известно
Ночью в Харькове были слышны взрывы: что известно
14.11.2024, 07:03
Новости Харькова — главное за 14.11: прорыв РФ в Купянск, приговор Одарченко
Новости Харькова — главное за 14.11: прорыв РФ в Купянск, приговор Одарченко
14.11.2024, 17:05
Оккупанты уже на левобережье Купянска, до города – около километра (DeepState)
Оккупанты уже на левобережье Купянска, до города – около километра (DeepState)
14.11.2024, 08:15
Закрепился ли враг в Купянске: новые данные
Закрепился ли враг в Купянске: новые данные
14.11.2024, 12:09
Шестеро раненых, повреждены дома: последствия ударов РФ по Харьковщине
Шестеро раненых, повреждены дома: последствия ударов РФ по Харьковщине
14.11.2024, 09:08
Десять раз россияне атаковали на Купянском направлении – Генштаб ВСУ
Десять раз россияне атаковали на Купянском направлении – Генштаб ВСУ
14.11.2024, 17:01

Новости по теме:

12:01
Знаковые блюда Харькова и области
14:20
Food Train вернулся: в Харькове приготовили миллионную порцию еды (фото)
14:43
Почти 750 тыс. порций приготовил Food Train на Харьковщине за 145 дней (фото)
17:24
Что есть харьковчанам, чтобы меньше стрессовать, рассказали на тренинге
13:16
Приготовлено 380 тонн еды: 100 дней на Харьковщине работает поезд-кухня

Вы читали новость: «Антисанитария и работа за еду: фермерку на Харьковщине будут судить (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 14 ноября 2024 в 15:51;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине правоохранители передали в суд дело владелицы фермерского хозяйства, которую подозревают в принуждении людей тяжело работать без оплаты.".