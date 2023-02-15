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1468 предприятий Харьковщины пострадали от «обстоятельств непреодолимой силы»

Общество 08:03   15.02.2023
Оксана Горун
1468 предприятий Харьковщины пострадали от «обстоятельств непреодолимой силы» Иллюстративное фото

Депутаты облсовета утвердили список сельскохозяйственных товаропроизводителей Харьковщины, пострадавших из-за войны.

Такое решение приняли вчера, 14 февраля, на сессии Харьковского облсовета.

«Депутаты Харьковского областного совета определили, что с 24 февраля 2022 до дня прекращения или отмены военного положения на территории Харьковщины действуют обстоятельства непреодолимой силы. Вместе с этим депутаты утвердили перечень субъектов хозяйствования — юридических лиц сельскохозяйственных товаропроизводителей, пострадавших в результате обстоятельств непреодолимой силы, в который вошли 1468 соответствующих субъектов хозяйствования, расположенные на временно оккупированных территориях Харьковской области, а также в районах проведения боевых действий и те, кто пострадал от вражеских нападений агрессора», — сообщила пресс-служба Харьковского облсовета.

Такой список понадобился, чтобы облегчить пострадавшим предприятиям уплату налогов.

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«В конечном счете, предприятия аграрного сектора, осуществляющие хозяйственную деятельность на территории Харьковской области, смогут остаться плательщиками единого налога в 2023 году», — пояснили основную суть решения в облсовете.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 15 февраля 2023 в 08:03;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Депутаты облсовета утвердили список сельскохозяйственных товаропроизводителей Харьковщины, пострадавших из-за войны".