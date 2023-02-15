1468 підприємств Харківщини постраждали від “обставин непереборної сили”
Депутати облради затвердили список сільськогосподарських товаровиробників Харківщини, які постраждали через війну.
Таке рішення ухвалили вчора, 14 лютого, на сесії Харківської облради.
“Депутати Харківської обласної ради визначили, з 24 лютого 2022 року до дня припинення чи скасування воєнного стану на території Харківщини діють обставини непереборної сили. Разом із цим, депутати затвердили перелік суб’єктів господарювання – юридичних осіб сільськогосподарських товаровиробників, що постраждали внаслідок обставин непереборної сили, до якого увійшло 1468 відповідних суб’єктів господарювання, які розташовані на тимчасово окупованих територіях Харківської області, а також у районах проведення бойових дій та ті, які постраждали від ворожих нападів агресора”, – повідомила пресслужба Харківської облради.
Такий список знадобився, щоб полегшити потерпілим підприємствам сплату податків.
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“Зрештою, підприємства аграрного сектору, які провадять господарську діяльність на території Харківської області, зможуть залишитися платниками єдиного податку у 2023 році”, – пояснили основну суть рішення в облраді.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Лютого 2023 в 08:03;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Депутати облради затвердили список сільськогосподарських товаровиробників Харківщини, які постраждали через війну".